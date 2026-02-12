המשטרה הגישה היום (חמישי) ערר על החלטת בית המשפט לבטל את צו איסור היציאה מהארץ שהוטל על צחי ברוורמן ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, על רקע סאגת מינויו לתפקיד השגריר בבריטניה.

לטענת המשטרה, החשדות נגד ברוורמן התחזקו במסגרת חקירת פרשת הפגישה הלילית, ולפיכך יש הצדקה להותיר את צו היציאה על כנו. בערר המשטרה נכתב: "החשד הסביר התחזק.. בית המשפט שגה כשלא קיבל את בקשתנו. מדובר בפרשה חמורה, אופי העבירות בהחלט מעלה חשש לשיבוש".

כזכור, השופט מזרחי הורה אתמול להסיר את עיכוב היציאה מהארץ, וקבע בהחלטתו כי ברוורמן יוכל לטוס ללונדון כדי לשמש כשגריר ישראל בבריטניה, ושיהיה עליו להתייצב לחקירה תוך 12 שעות אם יידרש. עם זאת, לטענת המשטרה, "קיימת הצדקה לזמינותו של ברוורמן והתייצבותו לחקירה באופן שלא ניתן יהיה לדחייה".

במשטרה הדגישו כי "באיזון שבין הצרכים שלו לצרכי החקירה, צרכי החקירה גוברים. נכון שחלף זמן מאז שהוטל האיסור, אבל בתקופה זו בוצעו פעולות חקירה רבות ומורכבות שהמחישו וחיזקו את ההצדקה לכך - נוכח החשד שהתחזק ומורכבות החקירה". המשטרה הבהירה כי מאז החליט בית המשפט המחוזי להותיר את התנאים המגבילים על כנם, לפני שפג תוקפם והשופט מזרחי סירב להאריכם, "החשד לא רק התחזק - אלא אפילו מעבר לכך".

בדיון שנערך אתמול המשטרה הבהירה כי היא סבורה שאם ברוורמן יצא לחו"ל - קיים חשש לשיבוש חקירה מצידו בפרשת "הפגישה הלילית". סנגורו טען מנגד כי מדובר ב"חקירה פוליטית שנועדה לסכל את מינויו".