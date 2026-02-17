מרדף וירי לעבר הרכב: כך לוחמי יס"מ סיכלו גניבת רכב | צפו

בשעות הבוקר אתמול (שני) הוזנקו השוטרים מפלגת האופנועים של יס"מ ירושלים, לכביש בגין בעקבות קבלת דיווח על רכב חשוד כגנוב.
במהלך סריקות שערכו, איתרו אותו בנסיעה סמוך לגבעון כאשר לפי החשד היה בדרכו לשטחי יו"ש.
החשוד שהבחין בשוטרים שכרזו לו לעצור, המשיך בנסיעה בניסיון להימלט.
השוטרים, ביצעו ירי ממוקד לעבר גלגל הרכב, ובכך סיכלו את גניבתו והובילו למעצר החשוד.
בחיפוש ברכב נתפסו כלי פריצה ושלט אוניברסלי, וכן זוהתה פריצה למערכת ההנעה.
החשוד, בן 31, תושב בית נבלה, הועבר לחקירה בתחנת לב הבירה, ומעצרו הוארך.
0 תגובות