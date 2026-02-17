כיכר השבת
החשוד נעצר

מרדף וירי לעבר הרכב: כך לוחמי יס"מ סיכלו גניבת רכב | צפו

לוחמי יס"מ מחוז ירושלים סיכלו גניבת רכב תוך מרדף אחריו וירי לעבר הגלגלים של הלוחמים כשהם רכובים על האופנוע - עד למעצר החשוד | צפו בתיעוד (משטרה)

בשעות הבוקר אתמול (שני) הוזנקו ה מפלגת האופנועים של יס"מ , לכביש בגין בעקבות קבלת דיווח על רכב חשוד כגנוב.

במהלך סריקות שערכו, איתרו אותו בנסיעה סמוך לגבעון כאשר לפי החשד היה בדרכו לשטחי יו"ש.

החשוד שהבחין בשוטרים שכרזו לו לעצור, המשיך בנסיעה בניסיון להימלט.

השוטרים, ביצעו ירי ממוקד לעבר גלגל הרכב, ובכך סיכלו את גניבתו והובילו למעצר החשוד.

בחיפוש ברכב נתפסו כלי פריצה ושלט אוניברסלי, וכן זוהתה פריצה למערכת ההנעה.

החשוד, בן 31, תושב בית נבלה, הועבר לחקירה בתחנת לב הבירה, ומעצרו הוארך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר