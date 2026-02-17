החשוד נעצר מרדף וירי לעבר הרכב: כך לוחמי יס"מ סיכלו גניבת רכב | צפו לוחמי יס"מ מחוז ירושלים סיכלו גניבת רכב תוך מרדף אחריו וירי לעבר הגלגלים של הלוחמים כשהם רכובים על האופנוע - עד למעצר החשוד | צפו בתיעוד (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 10:28