בתחילת החודש שעבר התקבל דיווח במשטרת ישראל אודות סחיטה באיומים בה נשלחו לקורבן הודעות סחיטה ממספרים שונים בהם מציג עצמו אדם כ'משפחת חרירי' תוך דרישה להעברת סכום כספי בליווי איומים.

תחילה, נשלחה הודעה בה הדרישה הייתה להעביר 20,000 שקלים, משנענתה הנאשמת בסירוב הציגה עצמה כמוחמד חרירי והפעם דרשה סכום של 50,000 שקלים תוך איומים בירי לעבר בית ולעבר הרגליים.

בשלב זה הנאשמת קיבלה הודעה חזרה כי מעשייה ידווחו - אז עלה הסכום שוב ל- 500,000 שקלים.

באותו יום ממספר אחר, נשלחה הודעה שוב בהזדהות מוחמד חרירי יחד עם דרישה לתשלום מיידי והוראות מסירה בצירוף איום, "אם תיהיה טעות אחת, אחורר את הראשים של כל המשפחה שלך", באיום נוסף נכתב: "אם יגיע מישהו איתך, נוריד אתכם במקום".

הקורבן שחששה לחייה, פנתה לשני מכרים שלה שניסו לפנות אל המספרים מהם נעשו ניסיונות הסחיטה. כאשר הם חייגו למנוי המאיים, מיד קיבלו הודעה, כי מאחורי המנוי עומד "חרירי" ועליהם לשלם עשרות אלפי שקלים בעצמם על עצם ההתערבות שלהם.

עם התפתחות החקירה, הצליחו השוטרים, תוך שימוש בכלים טכנולוגיים, להתחקות אחר זהות המאיימת ולבצע את מעצרה של תושבת נאעורה בת 25 שעמדה מאחורי שליחת ההודעות.

אמש, עם סיום שלב החקירה, כתב אישום הוגש נגדה בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת באמצעות עו״ד באסל סעיד סגן בכיר בפרקליטות מחוז צפון.