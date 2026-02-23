כיכר השבת
צפו בהתכתבות

צעירה התחזתה ל'משפחת חרירי' וניסתה לסחוט קורבנות במאת אלפי שקלים 

צעירה מהצפון הזדהתה כ'משפחת חרירי' וניסתה לסחוט קורבנות במאות אלפי שקלים תוך איומים על חייהם | בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני כתב אישום הוגש (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: דוברות המשטרה)

בתחילת החודש שעבר התקבל דיווח ב אודות סחיטה באיומים בה נשלחו לקורבן הודעות סחיטה ממספרים שונים בהם מציג עצמו אדם כ'משפחת חרירי' תוך דרישה להעברת סכום כספי בליווי איומים.

תחילה, נשלחה הודעה בה הדרישה הייתה להעביר 20,000 שקלים, משנענתה הנאשמת בסירוב הציגה עצמה כמוחמד חרירי והפעם דרשה סכום של 50,000 שקלים תוך איומים בירי לעבר בית ולעבר הרגליים.

בשלב זה הנאשמת קיבלה הודעה חזרה כי מעשייה ידווחו - אז עלה הסכום שוב ל- 500,000 שקלים.

באותו יום ממספר אחר, נשלחה הודעה שוב בהזדהות מוחמד חרירי יחד עם דרישה לתשלום מיידי והוראות מסירה בצירוף איום, "אם תיהיה טעות אחת, אחורר את הראשים של כל המשפחה שלך", באיום נוסף נכתב: "אם יגיע מישהו איתך, נוריד אתכם במקום".

הקורבן שחששה לחייה, פנתה לשני מכרים שלה שניסו לפנות אל המספרים מהם נעשו ניסיונות הסחיטה. כאשר הם חייגו למנוי המאיים, מיד קיבלו הודעה, כי מאחורי המנוי עומד "חרירי" ועליהם לשלם עשרות אלפי שקלים בעצמם על עצם ההתערבות שלהם.

עם התפתחות החקירה, הצליחו השוטרים, תוך שימוש בכלים טכנולוגיים, להתחקות אחר זהות המאיימת ולבצע את מעצרה של תושבת נאעורה בת 25 שעמדה מאחורי שליחת ההודעות.

אמש, עם סיום שלב החקירה, כתב אישום הוגש נגדה בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת באמצעות עו״ד באסל סעיד סגן בכיר בפרקליטות מחוז צפון.

ההודעות והאיומים
ההודעות והאיומים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר