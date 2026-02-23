בפעילות ממוקדת של שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים, סיכלו הכוחות לפני כ-10 ימים, ניסיון החדרה לישראל של מסתננים, במחסום מ.פ שועפט, במהלך היערכות מבצעית מוגברת בתקופת הרמדאן.

במהלך בדיקת רכב שעורר את חשדם של השוטרים, אותרו שני תושבי שטחים ללא אישורי כניסה כשהם דחוסים בתא מטען, בניסיון להסתנן לשטח ישראל ולעקוף את הבידוק הביטחוני.

נהג הרכב, בן 40 תושב שועפט, הנאשם בהברחתם, נעצר והועבר לחקירה בתחנת לב הבירה של מחוז ירושלים. מבדיקת פרטיו עולה כי לחובתו עבר פלילי הכולל שש עבירות דומות של הסעת שוהים בלתי חוקיים.

עם סיום פעולות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית על ידי חוקרי תחנת לב הבירה, הוגש נגד הנאשם כתב אישום מטעם יחידת התביעות המשטרתית במחוז ירושלים, מעצרו הוארך עד תום ההליכים נגדו.