פרץ לשתי דירות שנפגעו במלחמה וגנב רכוש בשווי אלפי שקלים

עם תחילת מבצע "שאגת הארי" לפני כשבוע, ולאחר נפילת פריט אמל"ח במרכז גוש דן, נגרם נזק למספר בניינים בסביבת אזור הנפילה.

לאחר חזרת הדיירים לדירותיהם שנפגעו בצורה משמעותית, לרבות דלתות הכניסה, הבחינו שני דיירים משתי דירות סמוכות כי מהמקום נגנב רכוש אישי רב בשווי אלפי שקלים.

שוטרי תחנת לב ת"א במרחב ירקון יחד עם חוקרי מז"פ ירקון החלו בפעולות חקירה תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים. לאחר בירור זהותו של החשוד הוצא נגדו צו מעצר בבית משפט השלום בתל אביב. מדובר בתושב תל אביב בן 37.

במהלך סוף השבוע אותר החשוד, והוא נעצר והובא לחקירה בתחנת המשטרה. במהלך חקירתו עלה חשד כי הוא מעורב גם בפריצה נוספת שאירעה טרם מבצע "שאגת הארי", במסגרתה עפ"י החשד פרץ לדירה ברחוב מרמורק בתל אביב וגנב מהמקום כרטיס אשראי, בו עפ"י החשד עשה שימוש זמן קצר לאחר הפריצה.

אמש הובא החשוד לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב, שם קבע בית המשפט כי מעצרו יוארך עד לתאריך 10.3.26.