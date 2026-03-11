רגע המעצר של המחבל - צילום: דוברות המשטרה רגע המעצר של המחבל | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:48 רגע המעצר של המחבל ( צילום: דוברות המשטרה )

בחודש אוגוסט 2025 השליך חשוד בקבוק תבערה לעבר כוחות מג"ב עוטף ירושלים שפעלו בציר הביטחון באזור תוואי א-טירה. במהלך האירוע הגיבו הכוחות בירי לעבר החשוד והוא נפצע.

היום, בהכוונה מודיעינית של אגף החקירות והמודיעין במג"ב עוטף ירושלים, פעלו לוחמי הגדוד הצפוני למעצר החשוד בכפר בית דאקו. הכוחות הגיעו תחילה לביתו של החשוד, אך משהתברר כי אינו נמצא במקום, פעלו לאיתורו והוא נעצר במקום עבודתו.

סמ"ר ר' לוחם וקלע במג"ב עוטף ירושלים אשר ביצע ירי ועצר את החשוד - צילום: דוברות המשטרה סמ"ר ר' לוחם וקלע במג"ב עוטף ירושלים אשר ביצע ירי ועצר את החשוד | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:40 סמ"ר ר' לוחם וקלע במג"ב עוטף ירושלים אשר ביצע ירי ועצר את החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

בפעילות המעצר השתתף גם הלוחם אשר ביצע את הירי לעבר החשוד במהלך האירוע בחודש אוגוסט.

החשוד, כבן 20 תושב כפר בית דאקו, נעצר והועבר להמשך טיפול באגף החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים.

מעצר המחבל שהשליך בקבוק תבערה ( צילום: דוברות המשטרה )

