כיכר השבת
מעצרם הוארך

שני נערים מילאו בקבוקים וג'ריקן בנוזל דליק בתחנת דלק - ונעצרו

שני נערים נתפסו בעת שמילאו בקבוקים וג'ריקן בנוזל החשוד כדליק ונעצרו ע"י שוטרי מחוז ש"י | השניים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, מעצרם הוארך בבית המשפט (משטרה)

הבקבוקים והג'ריקן שעפ"י החשד הכילו נוזל דליק ונתפסו ע"י השוטרים (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות הלילה (שלישי) של שוטרי תחנת אריאל במחוז ש"י לשמירה על הסדר והביטחון בגזרת יהודה ושומרון, הבחינו ה בשני חשודים בעת שמילאו עפ"י החשד בקבוקים בנוזל דליק, בתחנת הדלק ביישוב קדומים.

השוטרים ערכו חיפוש בכליהם של החשודים, במהלכו תפסו ברשותם מספר בקבוקים וג'ריקן המכילים לפי החשד נוזל דליק. השניים, תושבי לוד וקריית מלאכי בני 15, הועברו לחקירה בתחנת אריאל שבמחוז ש"י ובסיומה נכלאו.

היום, הובאו השניים לדיון בבימה"ש, שם נעתר ביהמ"ש לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם עד לתאריך 25.3.26 לטובת המשך פעולות החקירה.

