השוטרים עצרו אותו לבדיקה שגרתית - מה שהם גילו הותיר אותם בהלם

לא כל יום נתפס עבריין כבד כל כך בבדיקה שגרתית. שוטרים מהדרום שעצרו נהג הסעות כחלק מפעילות יזומה, נותרו בהלם כשהעלו את פרטיו במערכת (חדשות, משטרה) 

הנהג (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי היחידה המרכזית של במרחב לכיש עצרו נהג לבדיקה במסגרת פעילות יזומה, בעת שנהג ברכב הסעות.

במהלך הבדיקה התברר לשוטרים ההמומים כי הנהג נוהג למרות שרישיונו נפסל במספר תיקים (!) משנת 2025, ובזמן שמתנהל נגדו תיק נוסף בגין נהיגה בפסילה, ובמסגרתו אף נפסל עד תום ההליכים.

מבדיקת פרטיו עלה כי זו הפעם השלישית שבה נתפס נוהג בזמן פסילה במהלך השנה האחרונה, כאשר לחובתו גם מאסר על תנאי. עוד עלה כי לנהג עבר תעבורתי מכביד במיוחד, הכולל למעלה מ-150 הרשעות קודמות.

החשוד נעצר והועבר לחקירה, ובסיומה הגישה המשטרה נגדו כתב אישום בהליך מהיר, בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

המשטרה מסכמת כי "שוטרי המחוז הדרומי ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כלפי נהגים פורעי חוק, המסכנים את משתמשי הדרך, תוך מיצוי הדין עמם".

וכי מה חשבתם שהוא יפסיק כשעוד יום ישחררו אותו !!
