כיכר השבת
​הזיהוי, המעקב והמעצר

ההפגנות נגד הרכבת הקלה: המשטרה עצרה שלושה חשודים שהפגינו ותקפו שוטרים

​בפעילות מבצעית יזומה וממוקדת שקיימו בלשי תחנת לב הבירה של מחוז ירושלים, נעצרו שלושה חשודים במעורבות באירועי הפרות סדר אלימות שאירעו לאחרונה נגד עבודות הרכבת הקלה | החשודים שנעצרו הם שני תושבי ירושלים בני 55 ו-35, וקטין תושב בית שמש בן 16 (משטרה)

1תגובות
שניים מהחשודים שנעצרו (צילום: דוברות המשטרה)

​בפעילות מבצעית יזומה וממוקדת שקיימו הלילה (רביעי) בלשי תחנת לב הבירה של מחוז ירושלים, נעצרו שלושה חשודים במעורבות באירועי הפרות סדר אלימות שאירעו לאחרונה בירושלים ובבית שמש בצל ימי הלחימה.

המעצרים בוצעו תוך שימוש בתיעוד מפליל שנאסף בזמן אמת במהלך הפרות הסדר, אשר המחיש את חלקם הפעיל של החשודים בביצוע העבירות והוביל לזיהויים המדויק. החשודים שנעצרו הם שני תושבי ירושלים בני 55 ו-35, וקטין תושב בית שמש בן 16.

​המעורבים נחקרו בגין תקיפת בנסיבות מחמירות, השתתפות בהתקהלות אסורה וגניבה. על פי החשד, במהלך הפרות הסדר תקפו החשודים שוטרים שפעלו לשמירת הסדר הציבורי, גרמו נזק כבד לתשתיות ואף גנבו חפצים, כשבאחד המקרים אחד החשודים נשך שוטר ברגלו.

החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ובהמשך יובאו בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם לטובת המשך פעולות החקירה.

במשטרה אומרים כי "​משטרת ישראל תפעיל את כל האמצעים הטכנולוגיים ומערכי המודיעין העומדים לרשותה, כדי "לסגור מעגל" ולהגיע לכל חשוד וחשוד. מי שפוגע בשוטרים או משחית תשתיות חיוניות, לא יוכל לחסות תחת צילו של ההמון. ידע כל חשוד כי ידה הארוכה של המשטרה תגיע אליו, והוא ייתן את הדין על מעשיו. נמשיך לפעול ללא פשרות לשמירה על שלום הציבור וביטחונו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
שיתביישו להם
נח

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר