​בפעילות מבצעית יזומה וממוקדת שקיימו הלילה (רביעי) בלשי תחנת לב הבירה של מחוז ירושלים, נעצרו שלושה חשודים במעורבות באירועי הפרות סדר אלימות שאירעו לאחרונה בירושלים ובבית שמש בצל ימי הלחימה.

המעצרים בוצעו תוך שימוש בתיעוד מפליל שנאסף בזמן אמת במהלך הפרות הסדר, אשר המחיש את חלקם הפעיל של החשודים בביצוע העבירות והוביל לזיהויים המדויק. החשודים שנעצרו הם שני תושבי ירושלים בני 55 ו-35, וקטין תושב בית שמש בן 16.

​המעורבים נחקרו בגין תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות, השתתפות בהתקהלות אסורה וגניבה. על פי החשד, במהלך הפרות הסדר תקפו החשודים שוטרים שפעלו לשמירת הסדר הציבורי, גרמו נזק כבד לתשתיות ואף גנבו חפצים, כשבאחד המקרים אחד החשודים נשך שוטר ברגלו.

החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ובהמשך יובאו בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם לטובת המשך פעולות החקירה.

חקירת ענק בלהב 433: רב בדרום חשוד שמעל בכספים בהיקף של מיליוני שקלים קובי רוזן | 13:08

במשטרה אומרים כי "​משטרת ישראל תפעיל את כל האמצעים הטכנולוגיים ומערכי המודיעין העומדים לרשותה, כדי "לסגור מעגל" ולהגיע לכל חשוד וחשוד. מי שפוגע בשוטרים או משחית תשתיות חיוניות, לא יוכל לחסות תחת צילו של ההמון. ידע כל חשוד כי ידה הארוכה של המשטרה תגיע אליו, והוא ייתן את הדין על מעשיו. נמשיך לפעול ללא פשרות לשמירה על שלום הציבור וביטחונו".