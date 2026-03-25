מאה חשודים נוספים חקירת ענק בלהב 433: רב בדרום חשוד שמעל בכספים בהיקף של מיליוני שקלים רב מועצה אזורית בדרום מעל בכספים בהיקף של מיליוני שקלים | על פי החשד, הרב העסיק את בני משפחתו המורחבת באופן פיקטיבי במוסדות החינוך שלו - ללא שעבדו כלל, הם בתמורה העבירו לו במזומן חלק מהכסף שהתקבל ממשרד החינוך | בנוסף, הרב השתמש בכספים של הורי התלמידים ומשרד החינוך לשלם על ביצוע עבודות פרטיות עבורו | כמאה חשודים נוספים מעורבים בפרשה בנוסף לרב (משטרה)

