מאה חשודים נוספים

חקירת ענק בלהב 433: רב בדרום חשוד שמעל בכספים בהיקף של מיליוני שקלים

רב מועצה אזורית בדרום מעל בכספים בהיקף של מיליוני שקלים | על פי החשד, הרב העסיק את בני משפחתו המורחבת באופן פיקטיבי במוסדות החינוך שלו - ללא שעבדו כלל, הם בתמורה העבירו לו במזומן חלק מהכסף שהתקבל ממשרד החינוך | בנוסף, הרב השתמש בכספים של הורי התלמידים ומשרד החינוך לשלם על ביצוע עבודות פרטיות עבורו | כמאה חשודים נוספים מעורבים בפרשה בנוסף לרב (משטרה)

ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 הסתיימה חקירה במסגרתה נחקרו חשדות לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, הלבנת הון ועוד, בהיקף של כ-5 מיליון שקלים על ידי רב מועצה אזורית בדרום הארץ ועימו עוד כ- 100 חשודים.

על פי החשד, הרב העסיק באופן פיקטיבי בני משפחה ועובדים במוסדות חינוך שבראשם עמד, וקיבל מהם חלק ממשכורתם במזומן לאחר שדווחו שעות עבודה כוזבות.

בנוסף עובדי הוראה רבים גם השתתפו בדיווחי כזב מנופחים - וכך המשכורות שלהם הוגדלו משמעותית. גם הם נתנו בתמורה כסף במזומן. בנוסף, הרב השתמש בכספים של הורי התלמידים ומשרד החינוך לשלם על ביצוע עבודות פרטיות עבורו.

עם סיום החקירה הועבר תיק החקירה נגד 19 מהחשודים המרכזיים לפרקליטות לעיון והחלטה. כאמור, כמאה חשודים נוספים מעורבים בפרשה בנוסף לרב.

