יותר משנה חלפה מאז שמשפחת טראמפ החלה לגבות פיקדונות עבור מכשיר ה-T1 המובטח, ונכון לעכשיו, אף טלפון לא נשלח ללקוחות. למעלה מ-590,000 איש הפקידו 100 דולר כל אחד, מה שהזרים לקופת הפרויקט סכום עתק של כ-59 מיליון דולר, אך המכשיר נותר בגדר "רוח רפאים" טכנולוגית.

הכל החל ב-16 ביוני 2025, כשהמכשיר הוכרז בקול תרועה רמה עם הבטחה למשלוח ראשון כבר בסוף אותו קיץ. אלא שמאז, תאריך היעד נדחה שוב ושוב – מנובמבר לדצמבר 2025, ולאחר מכן למרץ 2026 – עד שלבסוף, בצעד מעורר תהייה, כל המידע על תאריכי המשלוח פשוט נמחק מאתר החברה. האבסורד מגיע לשיאו בתוכנית השירות של "Trump Mobile": למרות שהחברה גובה כ-47 דולר בחודש עבור המנוי, היא מציינת במפורש שעל הלקוחות "להביא מכשיר משלהם" כדי להצטרף לשירות.

"המלכוד" באותיות הקטנות

הדרמה האמיתית מסתתרת בעדכון תנאי השימוש של האתר, בעוד שהלקוחות האמינו שהם מבצעים הזמנה מוקדמת למוצר קיים, התנאים החדשים קובעים כי הפיקדון אינו מהווה רכישה ואינו מבטיח בעלות.

למעשה, החברה מצהירה כעת כי "אין ערובה לשחרור המכשיר, לאספקתו או ללוח זמנים כלשהו", וכי הפיקדון מעניק רק "הזדמנות מותנית" לרכוש את המכשיר בעתיד, במידה והחברה תחליט בכלל לייצר אותו.

הסימנים המדאיגים לא נעלמו מעיניהם של המחוקקים. הסנאטורית אליזבת וורן מובילה קריאה לחקירה רשמית של ועדת הסחר הפדרלית (FTC). החקירה צפויה לבדוק לא רק את עיכובי האספקה, אלא גם האם הטענה שהמכשיר "מיוצר בארה"ב" (Made in the USA) היא אמת או מצג שווא.

עם זאת, המומחים מזהירים: גם אם תפתח חקירה, אין שום ערובה שהלקוחות המאוכזבים יראו אי פעם את כספם בחזרה. בינתיים, 59 מיליון הדולר נשארים בידי החברה, בזמן שהלקוחות נשארים עם הבטחות מוזהבות – ומסך ריק.