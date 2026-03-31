כיכר השבת
נתפסו באתר בנייה

בשכונת קטמון, בראש כפוף: 21 שב"חים נעצרו בלב ירושלים

לוחמי מג"ב ירושלים ובלשי תחנת עוז במחוז ירושלים עצרו 21 שוהים בלתי חוקיים באתר בנייה בעיר | 2 שב"חים יובאו להארכת מעצר, שאר החשודים גורשו חזרה לשטחי יהודה ושומרון (משטרה)

הלילה (שלישי) במסגרת פעילות ממוקדת לאיתור שוהים בלתי חוקיים, פעלו בלשי תחנת עוז במחוז יחד עם לוחמי וכלבני מג"ב ירושלים באתר בנייה בשכונת קטמון בעיר.

עם הגעת הכוחות למקום, בוצעו סריקות יסודיות שבמהלכן אותרו 21 תושבי שטחים ללא אישורי שהייה בישראל.

כלל החשודים נעצרו ונחקרו. 2 שוהים בלתי חוקיים יובאו הבוקר להארכת ושאר החשודים גורשו חזרה לשטחי יהודה ושומרון.

ב מציינים כי "במסגרת תכנית מבצע 'מגן הבירה' שהתווה מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד, לחיזוק המשילות והריבונות בעיר ירושלים, מבצעים שוטרי המחוז ולוחמי מגב פעילות אכיפה נגד עבירות העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים, העשויים להוות פלטפורמה לפח"ע ופוגעים בביטחון האזרחים.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות לאיתור שוהים בלתי חוקיים ומסייעים להם, תוך מיצוי כלל האמצעים לשמירה על ביטחון הציבור".

