בשכונת קטמון, בראש כפוף: 21 שב"חים נעצרו בלב ירושלים

הלילה (שלישי) במסגרת פעילות ממוקדת לאיתור שוהים בלתי חוקיים, פעלו בלשי תחנת עוז במחוז ירושלים יחד עם לוחמי וכלבני מג"ב ירושלים באתר בנייה בשכונת קטמון בעיר.

עם הגעת הכוחות למקום, בוצעו סריקות יסודיות שבמהלכן אותרו 21 תושבי שטחים ללא אישורי שהייה בישראל.

כלל החשודים נעצרו ונחקרו. 2 שוהים בלתי חוקיים יובאו הבוקר להארכת מעצר ושאר החשודים גורשו חזרה לשטחי יהודה ושומרון.

במשטרה מציינים כי "במסגרת תכנית מבצע 'מגן הבירה' שהתווה מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד, לחיזוק המשילות והריבונות בעיר ירושלים, מבצעים שוטרי המחוז ולוחמי מגב פעילות אכיפה נגד עבירות העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים, העשויים להוות פלטפורמה לפח"ע ופוגעים בביטחון האזרחים.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות לאיתור שוהים בלתי חוקיים ומסייעים להם, תוך מיצוי כלל האמצעים לשמירה על ביטחון הציבור".