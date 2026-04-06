כיכר השבת
הועבר לשב"כ

החזיק בצוואה טרם ביצוע פיגוע ונעצר על-ידי לוחמי מג״ב איו״ש

לוחמי מג"ב איו"ש עצרו חשוד שעל פי החשד החזיק בצוואה טרם ביצוע פיגוע | החשוד, בן 21 תושב יריחו, נעצר והועבר להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי (משטרה)

מעצר החשוד (צילום: דוברות המשטרה)

לוחמי מג"ב איו"ש פעלו אמש (ראשון) במרחב הכפר אל-מוע'ייר שבחטיבת בנימין, ובמהלך הפעילות ביצעו חסם יזום לבדיקת חשודים.

במהלך הבדיקות, עצרו הלוחמים רכב שעורר את חשדם. מבדיקת הרכב עלה כי מדובר ברכב גנוב שנגנב משטחי המדינה.

בבדיקה נוספת שביצעו הלוחמים, אותרו בטלפון של החשוד תכנים המעידים על הזדהות עם ארגוני טרור, לרבות פרסומים ברשתות החברתיות בהם הביע תמיכה בארגון חמאס ובפועלו, בין היתר בהקשר למתקפת הטרור שבוצעה ב-07.10.23.

עוד עלה כי החשוד היה חבר בקבוצות וואטסאפ שונות, בהן קבוצות של מתיישבים וחיילים, לצד קבוצות נוספות בעלות זיקה לתכנים ביטחוניים וטרור.

במהלך חיפוש ברכב, איתרו הלוחמים חוברת בשפה הערבית, אשר מבדיקתה עלה כי מדובר בתוכן בעל מאפיינים של צוואה טרם ביצוע , הכוללת בין היתר את שמו של החשוד.

לאור הממצאים והחשד כי מדובר בהיערכות לביצוע פיגוע, החשוד, בן 21 תושב יריחו, נעצר והועבר להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.

