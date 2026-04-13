מעוצר - לעצור: מפקד אגף בכלא חשוד בעבירות שחיתות עם אסירים

מזה מספר חודשים מתנהלת חקירה סמויה של שוטרי היחידה הארצית לחקירות סוהרים (יאח"ס) בלהב 433 בשיתוף שירות בתי הסוהר, אשר החלה במידע שהועבר משב"ס, שעניינו חשד לביצוע עבירות שחיתות נגד קצין שב"ס שמכהן כמפקד אגף באחד מבתי הכלא בארץ.

הבוקר, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, נעצרו קצין שב"ס ושני אסירים, ובתוך כך נחקרים מעורבים נוספים. בהמשך, בהתאם לצורכי החקירה, יובאו החשודים להארכת מעצר בבית המשפט.

עפ"י החשד, החשוד שהינו מפקד אגף, חבר לגורמים עבריינים ובתיווכם העניק לאסירים עליהם הוא מופקד הטבות שונות בתמורה לטובות הנאה שלקח מהם ומאחרים.