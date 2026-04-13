כיכר השבת
בתום חקירה סמויה

מעוצר - לעצור: מפקד אגף בכלא חשוד בעבירות שחיתות עם אסירים

שוטרי להב 433 עצרו קצין בשב"ס ושני אסירים בחשד לעבירות שחיתות בתום חקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים | הקצין, שמכהן כמפקד אגף באחד מבתי הכלא בארץ, חשוד כי "חבר לגורמים עבריינים ובתיווכם העניק לאסירים שעליהם הוא מופקד הטבות שונות בתמורה לטובות הנאה שלקח מהם ומאחרים" (משטרה)

מעצר | אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

מזה מספר חודשים מתנהלת חקירה סמויה של שוטרי היחידה הארצית לחקירות סוהרים (יאח"ס) בלהב 433 בשיתוף שירות בתי הסוהר, אשר החלה במידע שהועבר משב"ס, שעניינו חשד לביצוע עבירות שחיתות נגד קצין שב"ס שמכהן כמפקד אגף באחד מבתי הכלא בארץ.

הבוקר, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, נעצרו קצין שב"ס ושני אסירים, ובתוך כך נחקרים מעורבים נוספים. בהמשך, בהתאם לצורכי החקירה, יובאו החשודים להארכת מעצר בבית המשפט.

עפ"י החשד, החשוד שהינו מפקד אגף, חבר לגורמים עבריינים ובתיווכם העניק לאסירים עליהם הוא מופקד הטבות שונות בתמורה לטובות הנאה שלקח מהם ומאחרים.

