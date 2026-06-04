אמש (רביעי) התקיים ביקור של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, במחנה עופר, בפלוגת החרדים ׳אבנט׳ של מג״ב עוטף ירושלים, במעמד סגן מפקד משמר הגבול, תת-ניצב עמרם נידם, מפקד מג״ב עוטף ירושלים, תת-ניצב ערן לוי, יוסי לוי מנכ״ל נצח יהודה ומפקדי ולוחמי הפלוגה.

פלוגת ׳אבנט׳ הינה פלוגת החרדים הראשונה שהוקמה ביוזמת ובהובלת השר בן גביר במשמר הגבול ומהווה חלוצה בשילוב אוכלוסיית החרדים בחיל.

לוחמי ומפקדי הפלוגה, שהתגייסו למשמר הגבול והוכשרו כלוחמים מן המניין, פועלים בגזרת עוטף ירושלים במשימות ביטחון שוטף, שמירה על הסדר הציבורי ומתן מענה מבצעי לאירועי טרור.

במשרד לביטחון לאומי מציינים כי "הפלוגה הייחודית וכלל לוחמיה ומפקדיה, זוכים להערכה רבה מהשר לביטחון לאומי וממפכ״ל המשטרה, רנ״צ דני לוי, אשר מדגיש את חשיבות פועלם ותרומתם הערכית כמכפילי כח בשמירה על בטחון המדינה ושלום הציבור."

במסגרת הביקור, קיבל השר סקירה רחבה על פעילות הפלוגה ממפקד המרחב, הכשרתה המבצעית ותרומתה לביטחון אזרחי מדינת ישראל, וכן שוחח עם הלוחמים והמפקדים על עשייתם המבצעית ועל שילובם הייחודי במשמר הגבול.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר:

“בזמן שכולם מדברים על שוויון בנטל- אנחנו עושים. מאז שנכנסתי לתפקיד גייסנו כ-1,400 חרדים למשטרה, לשב״ס ולגופי הביטחון הלאומי, עלייה של 186% בגיוס חרדים לגופי הביטחון הלאומי, במסגרת הרפורמה בגיוס חרדים הקמתי את פלוגת מג״ב חרדים ׳אבנט׳.

הגעתי אתמול לחזק אותם ואמרתי להם: אתם החלוצים, אתם פורצי הדרך, ואתם ההוכחה שאפשר לשמור על הזהות החרדית ולתרום תרומה משמעותית לביטחון מדינת ישראל. אני גאה בכם, ובטוח שמתוך השורות שלכם יצמחו המפקדים, הקצינים והמנהיגים של הדור הבא. גאה בכל אחד ואחד מכם״

סגן מפקד משמר הגבול, תת-ניצב עמרם נידם, אמר בנאומו:

“פלוגת ‘אבנט’ היא דוגמה מצוינת לשילוב בין מחויבות לערכי השירות, אהבת הארץ והגנה על אזרחי מדינת ישראל. לוחמי הפלוגה, שבחרו להתגייס למשמר הגבול כלוחמים מן המניין, מוכיחים מדי יום כי ניתן לשלב בין אורח חיים חרדי לבין שירות מבצעי משמעותי בחזית העשייה הביטחונית.

אני מבקש לשבח את לוחמי ומפקדי הפלוגה על פעילותם המקצועית והמסורה בגזרת עוטף ירושלים בהובלת פיקוד המרחב והחיל, אחת הגזרות המורכבות והמאתגרות במדינה.

יחד עם כלל לוחמי מג״ב עוטף ירושלים, הם פועלים סביב השעון לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל, לסיכול איומים ולהגנה על המרחב. פלוגת ‘אבנט’ מהווה מודל ערכי ומבצעי חשוב, ואנו גאים בעשייתה ובתרומתה לביטחון המדינה.״