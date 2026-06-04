אירוע שוד אכזרי במיוחד התרחש בעיר נוף הגליל, כאשר שלושה תושבי האזור פרצו לדירתו של פליט מהמלחמה באוקראינה, תקפו אותו באלימות קשה, חנקו אותו עד שאיבד את הכרתו, ועזבו אותו קשור באזיקונים וסרט דביק לאחר שגנבו את כל רכושו. הקורבן התעורר בבוקר שלמחרת כשהוא עדיין קשור, הצליח להשתחרר והגיע לתחנת המשטרה כשהוא חבול בכל גופו.

על פי הנתונים שמסרה דוברות המשטרה, ביום 11 במאי 2026 בשעות הבוקר הגיע לתחנת המשטרה בנוף הגליל תושב אוקראינה שהגיע לארץ לפני מספר שנים בעקבות המלחמה. הקורבן היה חבול בכל חלקי גופו ומסר כי ערב קודם לכן עבר שוד אלים בביתו, במהלכו איבד את הכרתו והתעורר רק באותו הבוקר כשהוא קשור באזיקונים וסרט דביק.

חוקר שיצא לבית הקורבן זיהה במקום עדויות רבות למאבק אלים, ביניהן כתמי דם, אזיקונים וממצאים נוספים. בבדיקת רכושו של הקורבן התברר כי נגנבו מביתו כל המסמכים המזהים עימם הגיע לארץ, מספר מכשירי סלולר וכן כמה אלפי שקלים שהיו ברשותו. לאחר הדיווח הראשוני פונה הקורבן לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, שם התברר כי נשברו לו מספר צלעות והוא סובל ממכות יבשות ופצעי אלימות בכל חלקי גופו.

תכנון מדויק: "הוא בבית, הדליק את האור"

לאחר ביצוע פעולות חקירה מתקדמות, הצליחו חוקרי המחוז הצפוני להגיע אל זהותם של שלושה חשודים במעשה - תושבי חיפה, קרית ים וקרית ביאליק בני 30, 31 ו-34, ולבצע את מעצרם. מחומר החקירה עלה כי בין אחד הנאשמים לבין הקורבן קיימת היכרות לאחר שהשניים עבדו בעברם באותו מפעל.

עוד עלה מהחקירה כי טרם האירוע הגיעו הנאשמים אל בניין מגוריו של הקורבן, שם המתינו מספר שעות עד שנדלק האור בדירה. בין הנאשמים נמצאו התכתבויות מהדקות הקודמות לשוד המצביעות על תכנון מדויק ומעקב אחר הקורבן. בהתכתבויות אלו נכתב: "הוא בבית, הדליק את האור, כנראה ישן", ובהמשך: "אל תצאו, אני על הדלת" - משפטים המעידים על תיאום פעולה מלא בין השלושה.

הבוקר, עם סיום שלב החקירה, תגיש פרקליטות מחוז צפון באמצעות עו"ד הדס כהן כתב אישום חמור לצד בקשה למעצר שלושת הנאשמים עד תום ההליכים בבית משפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת. כתב האישום יכלול עבירות של שוד באכזריות, תקיפה חמורה וגניבה.

מדוברות משטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה עבירות אלימות ושוד הפוגעות בביטחון הציבור ותמשיך לפעול בנחישות נגד עבריינים, למען שמירה על שלום הציבור וביטחונו". יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמה עלייה במקרי שוד אלימים ברחבי הארץ, והמשטרה מגבירה את הפעילות נגד עבריינות מסוג זה.

המקרה מצטרף לשורה של אירועי שוד ואלימות שהתרחשו לאחרונה במחוז הצפוני, והמשטרה קוראת לציבור לדווח על כל חשד לפעילות חשודה בסביבתם.