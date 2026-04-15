כיכר השבת
"רצה קצת לנהוג"

השוטרים עצרו את הרכב ונדהמו לגלות: הנהג היה.. ילד בן 10 | תיעוד

שוטרי מחוז מרכז מתחנת קאסם הבחינו לפני כחודש ברכב הנוסע בכביש כורכר סמוך ליער חורשים כשברכב נוהג ילד בן 10, במושב ליד הנהג יושב אביו עם תינוק על ברכיו, כולם ללא חגורת בטיחות | האב עוכב לחקירה בגין מעשיו החמורים והמסכנים את שלום הציבור (משטרה)

1תגובות
רגעי המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

יחידת התביעות של מרחב שרון במשטרה שוקדת על הגשת כתב אישום חמור נגד תושב כפר קאסם, החשוד כי אפשר לבנו בן ה-10 לנהוג ברכבו בניגוד לחוק ותוך סיכון חיים. על פי החשד, האב ישב לצידו בזמן הנהיגה, כאשר על ברכיו בנו הפעוט בן השלוש, וכל נוסעי הרכב אינם חגורים.

האירוע, שתועד במצלמות השוטרים, התרחש לפני כשבועיים בסמוך למחלף חורשים, בשיאו של מבצע "שאגת הארי". שוטרי סיור ממשטרת כפר קאסם, שהיו בנסיעה בעקבות אזעקה על נפילת טילים, הבחינו ברכב פרטי שחלף על פניהם בנסיבות מחשידות, כאשר הנהג נראה צעיר מכדי להחזיק ברישיון נהיגה. על מנת שלא לסכן את יושבי הרכב ומשתמשי הדרך, הורו השוטרים לרכב לעצור בצד הדרך.

כאשר ניגשו השוטרים לרכב, גילו כי מי שאוחז בהגה הוא ילד בן 10 שאינו חגור. לצידו ישב אביו, כשעל ברכיו בנו הפעוט בן השלוש – וגם הם אינם חגורים. בעל הרכב, שהבין את חומרת מעשיו, הסביר לשוטרים: "אני מתנצל, הוא ביקש לנהוג ונתתי לו לנסוע קצת, כמה מטרים".

מדוברות משטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה התנהגות חסרת אחריות מסוג זה, שתוצאותיה עלולות להיות קטלניות, ותמשיך לפעול בנחישות נגד עבירות המסכנות חיים בכבישים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ברור שהילד צרמך להיבהל שיחרט לו עמוק עמוק בלב מה קורה למי שעובר על החוק
נועם

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר