יחידת התביעות של מרחב שרון במשטרה שוקדת על הגשת כתב אישום חמור נגד תושב כפר קאסם, החשוד כי אפשר לבנו בן ה-10 לנהוג ברכבו בניגוד לחוק ותוך סיכון חיים. על פי החשד, האב ישב לצידו בזמן הנהיגה, כאשר על ברכיו בנו הפעוט בן השלוש, וכל נוסעי הרכב אינם חגורים.

האירוע, שתועד במצלמות השוטרים, התרחש לפני כשבועיים בסמוך למחלף חורשים, בשיאו של מבצע "שאגת הארי". שוטרי סיור ממשטרת כפר קאסם, שהיו בנסיעה בעקבות אזעקה על נפילת טילים, הבחינו ברכב פרטי שחלף על פניהם בנסיבות מחשידות, כאשר הנהג נראה צעיר מכדי להחזיק ברישיון נהיגה. על מנת שלא לסכן את יושבי הרכב ומשתמשי הדרך, הורו השוטרים לרכב לעצור בצד הדרך.

כאשר ניגשו השוטרים לרכב, גילו כי מי שאוחז בהגה הוא ילד בן 10 שאינו חגור. לצידו ישב אביו, כשעל ברכיו בנו הפעוט בן השלוש – וגם הם אינם חגורים. בעל הרכב, שהבין את חומרת מעשיו, הסביר לשוטרים: "אני מתנצל, הוא ביקש לנהוג ונתתי לו לנסוע קצת, כמה מטרים".

מדוברות משטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה התנהגות חסרת אחריות מסוג זה, שתוצאותיה עלולות להיות קטלניות, ותמשיך לפעול בנחישות נגד עבירות המסכנות חיים בכבישים".