כוחות המשטרה בזירה ( צילום: דוברות המשטרה )

אירוע חריג התנהל היום (רביעי) בירושלים, כאשר אדם התבצר עם נשק בביתו במרכז ירושלים. כוחות גדולים של המשטרה מטפלים באירוע, וגם יחידות מיוחדות הוקפצו.

עדכון: כוחות משטרה פרצו לדירה שבה התבצר חשוד בסחר בסמים במרכז ירושלים, ועצרו אותו אחרי שאיים לפתוח באש לעבר שוטרים. האירוע הסתיים. על פי הודעת המשטרה, שוטרי תחנת לב הבירה הגיעו לעצור את החשוד והוא נופף מולם באקדח צעצוע תוך שהוא מאיים לפגוע בעצמו אם השוטרים ייכנסו פנימה. החשוד החזיק בידו גם סכין. לאחר דין ודברים עם החשוד, השוטרים בסיוע יס"מ פרצו לדירה והאירוע הסתיים ללא נזק וללא נפגעים.

הסכין ואקדח הצעצוע שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

החשוד, לפי המשטרה, החל להתבצר לאחר שהשוטרים הגיעו לעצור אותו במסגרת חקירה פלילית. "הכוחות סוגרים את הזירה ומבצעים פעולות באמצעות יחידת המו"מ המשטרתית, לניהול האירוע ושמירה על ביטחון הציבור", נמסר.

נזכיר כי בשנת 2024 גבר בשנות ה-60 לחייו, התבצר בפסגת זאב והכוחות הוזעקו במטרה לנסות ולשכנע אותו לא לעשות כך. הם דפקו על דלתו של החשוד במטרה לסייע לו, פרצו את הדלת - ואז אותו אדם ירה לעברם ופצע שוטרת בת 25 באורח אנוש. מייד לאחר אותו הירי השתלטו יתר השוטרים על אותו אדם, תפסו את האקדח ועצרו אותו.