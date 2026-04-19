השוטרים עצרו את הרכב וגילו נהג בן 11 וארבעה ילדים | צפו

במהלך פעילות מבצעית יזומה של צוות אופנועים מלוחמי המשמר הלאומי דרום, שנערכה ביום שישי אחר הצהריים בפזורה בלקיה שבדרום, הבחינו הלוחמים ברכב שעורר את חשדם.

עם עצירת הרכב לבדיקה, התברר כי הנהג הוא ילד בן 11, וכי עמו ברכב נסעו ארבעה ילדים נוספים.

הלוחמים איתרו את בעלת הרכב, אמו של הילד, בת 32. היא הובאה לחקירה בתחנת עיירות של מרחב רותם, נחקרה באזהרה ושוחררה בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.