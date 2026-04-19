כיכר השבת
הפתעה בפזורה

השוטרים עצרו את הרכב וגילו נהג בן 11 וארבעה ילדים | צפו

פעילות יזומה של צוות אופנועים במשמר הלאומי דרום של מג"ב הובילה לאיתור רכב בו נהג ילד בן 11 יחד עם ארבעה ילדים נוספים בפזורה בלקיה | בעלת הרכב אותרה ונחקרה באזהרה בתחנת עיירות של מרחב רותם (משטרה)

תיעוד ממצלמות הקסדה של לוחמי המשמר הלאומי דרום (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות מבצעית יזומה של צוות אופנועים מלוחמי המשמר הלאומי דרום, שנערכה ביום שישי אחר הצהריים בפזורה בלקיה שבדרום, הבחינו הלוחמים ברכב שעורר את חשדם.

עם עצירת הרכב לבדיקה, התברר כי הנהג הוא ילד בן 11, וכי עמו ברכב נסעו ארבעה ילדים נוספים.

הלוחמים איתרו את בעלת הרכב, אמו של הילד, בת 32. היא הובאה לחקירה בתחנת עיירות של מרחב רותם, נחקרה באזהרה ושוחררה בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.

