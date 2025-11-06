כיכר השבת
תלמיד זרק עיפרון בבית ספר במזרח ירושלים; כך הגיב המורה | תיעוד סוער

מורה בבית ספר בבשכונת עיסאוויה במזרח ירושלים נעצר בחשד לאלימות קשה כלפי תלמיד בן 13 | החשד: חנק, הפלה לרצפה ושבירת יד | תיעוד מטושטש מהמקרה החמור (בארץ)

רגעי התקיפה האלימה (צילום: דוברות המשטרה)

"איש חינוך" בבית ספר במזרח ירושלים נעצר לאחר שלפי החשד נקט באלימות קשה כלפי תלמיד. כך מסרה היום (חמישי) המשטרה. הוא הובא להארכת מעצר.

החקירה בפרשה נפתחה אתמול. בתחנת שלם במחוז ירושלים התקבל דיווח, שמקורו בבית חולים בירושלים, ולפיו איש חינוך ממזרח העיר, שמשמש כמורה בבית ספר בשכונת עיסאוויה, נקט לפי החשד באלימות חמורה כלפי תלמיד בן 13 במהלך יום הלימודים.

מחקירת המקרה ועל פי החשד, במהלך שיעור בכיתה, השליך התלמיד עיפרון לעבר המורה.

בעקבות כך, המורה הגיב באלימות קשה, אחז בצווארו של התלמיד, חנק אותו, הפילו לרצפה וגרם לו לחבלה של ממש בידו שנשברה כתוצאה מהמקרה.

כאמור, החשוד בשנות ה- 30 לחייו, נעצר על ידי השוטרים והובא לחקירה בתחנת המשטרה.

היום הובא החשוד בפני בית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה.

"משטרת ישראל רואה בחומרה כל אירוע אלימות, ובפרט כאשר מדובר בעבירות אלימות מצד אנשי חינוך כלפי קטינים, ותמשיך לפעול למיצוי הדין עם המעורבים באירועים מעין אלו", נמסר מהמשטרה.

