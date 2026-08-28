בפעילות משולבת של שירות הביטחון הכללי וימ"ר משטרת מחוז צפון נעצרו בתחילת חודש אוגוסט שני תושבי הצפון - קטין בן 16 ובגיר בן 19 - בחשד שנשבעו אמונים לארגון הטרור דאעש ותכננו לבצע פיגועי טרור נגד כוחות ביטחון בהר הבית ובבסיס צה"ל בצפון הארץ. כתבי אישום יוגשו הבוקר בבית המשפט המחוזי בחיפה.

על פי ההודעה המשותפת לדוברות המשטרה ודוברות שב"כ, הקטין בן 16 מהגליל נעצר ב-4 באוגוסט לאחר שעלה כי יצר קשר ונשבע אמונים לארגון המדינה האסלאמית. במהלך חקירתו התברר כי מלבד שבועתו לארגון הטרור, החל לצפות ולחפש ברשתות תכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. עוד עלה כי התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים יהודים בהר הבית.

מספר ימים לאחר מעצרו של הקטין וכחלק מהתקדמות החקירה, נעצר חשוד נוסף - אבראהים כעביה, תושב חיפה בן 19, בחשד שגם הוא נשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו עלה כי תכנן לבצע פיגוע בבסיס צה"ל באזור הצפון.

פרקליטות מחוז חיפה תגיש הבוקר כתבי אישום ובקשה למעצר השניים עד תום ההליכים בבית המשפט המחוזי בחיפה. גורמי הביטחון מדגישים כי רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחים ישראלים בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה.

דפוס מוכר של הקצנה ברשת

המקרה הנוכחי מצטרף לשורה של מזימות טרור שנחשפו בחודשים האחרונים, שבהן צעירים ישראלים עוברים הקצנה באמצעות חשיפה לתכני דאעש ברשתות החברתיות. כידוע, ארגון הטרור דאעש ממשיך לפעול באמצעות תעמולה מקוונת גם לאחר שהובס מבחינה טריטוריאלית.

רק לפני כחודש נחשף מקרה דומה כאשר תושב הנגב נעצר בחשד שתכנן פיגוע בבאר שבע באמצעות רכב ממולכד. גם באותו מקרה, החשוד נחשף לתכנים המזוהים עם דאעש ברשתות החברתיות, הזדהה עם האידאולוגיה של הארגון ואף יצר קשרים עם גורמים ברשת שהציגו עצמם כפעילי טרור.

התופעה אינה ייחודית לישראל. בחודשים האחרונים נחשפו מזימות דומות ברחבי העולם, ביניהן מקרה בגרמניה שבו נער בן 15 תכנן פיגוע בבית כנסת והכין מטעני חבלה בעצמו. גם באותו מקרה, הנער הביע אהדה לארגון הטרור דאעש ואגר אמצעים פירוטכניים במטרה להכין מטענים קטלניים.

שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל הבהירו כי ינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת למצות את הדין עם המעורבים בפעילות זו. גורמי הביטחון ממשיכים לפעול למניעת פיגועים ולחשיפת תאי טרור בשלב מוקדם, לפני שמזימותיהם מתממשות.