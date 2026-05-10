כיכר השבת
הטעות של הגנב שהובילה לתפיסתו

תושב ביתר עילית גילה שהארנק שלו נגנב - רק כשהחלו החיובים באשראי

חקירה מהירה תוך ניטור מודיעיני שערכו שוטרי תחנת עציון ממחוז ש"י בעקבות תלונה על גניבת כרטיסי אשראי, הובילה למעצרו של החשוד לחקירה | בין מסע רכישותיו שהסתכם באלפי ש"ח, הספיק גם לרכוש פריט לבוש של המותג המוכר וגם לבצע את "טעות חייו" (חדשות)

1תגובות
החשוד במהלך הקניות (צילום: דוברות המשטרה)

תושב ביתר עילית התלונן לפני מספר ימים בפני חוקרי תחנת עציון במרחב יהודה, כי הבחין במספר חיובים תמוהים בחשבונו, דבר שהובילו לחפש את ארנקו ורק אז גילה כי הוא חסר.

המתלונן ציין בפני החוקרים כי סך החיובים עמד על כ-4,000 ש"ח, והעסקאות בוצעו בבתי עסק בעיר מגוריו ובערים סמוכות.

בין היתר, סיפר המתלונן כי החשוד "התחשב" בו באחת מרכישותיו, והשתמש בהנחת "חבר מועדון" שלו עצמו, של החשוד, וכך קיבל הנחה בסך 50 אחוזים.

פעילות מהירה של תחנת עציון, תוך פעולות התחקות אחר החשוד, לרבות איסוף ממצאים מבתי העסק השונים בהם החשוד השתמש בכרטיסי האשראי, הובילו לאיתורו ומעצרו בסוף השבוע האחרון על ידי הבלשים.

חשבונית של אחת הקניות שביצע (צילום: דוברות המשטרה)

החשוד, תושב מועצה מקומית אפרת בשנות ה-30 לחייו, הועבר לחקירה בתחנת עציון של בגין עבירות של שימוש ברכיב חיוני באמצעי תשלום, גניבה וקבלת דבר במרמה.

מחקירתו עלה, כי את הארנק איתר במסגרת עבודתו בה מעניק שירותי טיפול לרכבי ליסינג. לאחר שהבין כי הכרטיסים אינם חסומים לשימוש, פתח ברכישות רבות בביתר עילית, בבת עין, בבית שמש, בישוב מגוריו ובגוש עציון.

בסיום חקירתו, נשלח בתנאים מגבילים וחקירת המקרים עודנה נמשכת.

משטרהביתר עיליתכרטיס אשראיגניבת אשראי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר