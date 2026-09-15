בפשיטה על צימר מתחת לעגלת התינוק השוטרים גילו רימון רסס ועשרות כדורים בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול בעיר נצרת, אותרו בתוך צימר סמים רבים | בחיפוש ברכב של אחד מהנוכחים בצימר, אותר מתחת לעגלת תינוק רימון רסס (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 08:28