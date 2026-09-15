מתחת לעגלת התינוק השוטרים גילו רימון רסס ועשרות כדורים

במהלך פעילות ממוקדת של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול אתמול (שני) במסגרת המאמצים לאיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים בקרב ארגוני הפשיעה בנצרת, פשטו השוטרים על צימר לאחר קבלת אינדיקציה להחזקת אמל"ח במקום.
במהלך הפעילות נצפו בתוך המקום ובסמוך אליו שני חשודים תושבי נצרת (23 ו-28). השניים עוכבו במקום ובחיפוש שנעשה בצימר אותרו עשרות מנות של חומרים החשודים כסמים מסוג קוקאין וחשיש מחולקים למנות וכן מפתח לרכב שעמד מחוץ לצימר.
בחיפוש שבוצע ברכב זיהו השוטרים תיק שנמצא מתחת לעגלת תינוק שהייתה ברכב. עם פתיחת התיק, זוהה בתוכו רימון רסס וכן עשרות כדורי תחמושת.
שני החשודים נעצרו והבוקר צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בנוף הגליל- נצרת וחקירת המקרה נמשכת.
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