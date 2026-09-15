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בפשיטה על צימר

מתחת לעגלת התינוק השוטרים גילו רימון רסס ועשרות כדורים

בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול בעיר נצרת, אותרו בתוך צימר סמים רבים | בחיפוש ברכב של אחד מהנוכחים בצימר, אותר מתחת לעגלת תינוק רימון רסס (משטרה)

הרימון והעגלה (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות ממוקדת של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול אתמול (שני) במסגרת המאמצים לאיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים בקרב ארגוני הפשיעה בנצרת, פשטו ה על צימר לאחר קבלת אינדיקציה להחזקת אמל"ח במקום.

במהלך הפעילות נצפו בתוך המקום ובסמוך אליו שני חשודים תושבי נצרת (23 ו-28). השניים עוכבו במקום ובחיפוש שנעשה בצימר אותרו עשרות מנות של חומרים החשודים כסמים מסוג קוקאין וחשיש מחולקים למנות וכן מפתח לרכב שעמד מחוץ לצימר.

בחיפוש שבוצע ברכב זיהו השוטרים תיק שנמצא מתחת לעגלת תינוק שהייתה ברכב. עם פתיחת התיק, זוהה בתוכו רימון רסס וכן עשרות כדורי תחמושת.

שני החשודים נעצרו והבוקר צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בנוף הגליל- נצרת וחקירת המקרה נמשכת.

העגלה בה נמצא הרימון (צילום: דוברות המשטרה)
הרימון שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)
משטרהנצרתצימררימון רסס

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