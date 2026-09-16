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ניסו להבריח סמים לירדן, נתפסו ועכשיו הם מתמודדים עם כתב אישום חמור

בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז צפון, כתב אישום הוגש נגד 4 נאשמים בגין פגיעה בריבונות המדינה בגבולות לאחר ניסיון ייצוא סמים למדינת ירדן בגבול המזרחי

ניסיון ההברחה והתפיסה
ניסיון ההברחה והתפיסה (צילום: דוברות המשטרה)

לפני כחודש, במהלך פעילות משותפת של יחידת הגבולות של היחידה המרכזית במחוז צפון וכוחות צה"ל מחטיבה 417 ומתילן מג"ב איו"ש, זוהו מספר חשודים, במרחב הגדר.

במהלך הפעילות, הושלכו 36 חבילות המכילות כ-20 ק"ג של סם מסוג חשיש לצד הירדני. לוחמי יחידת הגבולות שפעלו במקום ביצעו את מעצרם של החשודים לאחר שנמלטו מהגדר ותפסו את חבילות הסמים בצד הירדני.

4 החשודים, 2 אחים ביניהם קטין תושבי הצפון ו-2 תושבי הדרום נעצרו להמשך חקירתם ביחידה המרכזית של מחוז צפון ובסיום חקירתם הוגש כנגדם באמצעות פרקליטות מחוז צפון כתב אישום בבית המשפט המחוזי בנצרת-נוף הגליל.

ניסיון ההברחה והתפיסה
ניסיון ההברחה והתפיסה (צילום: דוברות המשטרה)

סיכול ההברחה הזו מצטרף לשורת סיכולים של כ-700 ק״ג סמים בחודשים האחרונים במרחב הגבול המזרחי על ידי .

במשטרה מציינים כי יחידת היג"ל - יחידת הגבולות של ימ"ר מחוז צפון בשיתוף כוחות צה"ל, נמצאת בחוד החנית של הלחימה העיקשת בהברחה וייצוא של כלי נשק וסמים מגבולות ירדן, סוריה, לבנון ושטחי הרשות הפלסטינאית לתחומי מדינת ישראל ומחוצה לה .היחידה, בה משרתים לוחמי עילית, מבצעת פעילות מארבים ולכידת חשודים בהברחות וסחר בנשק וסמים.

פעילות היחידה בסיכול הברחות היא חלק מהמאבק המקיף של משטרת ישראל, על כל יחידותיה וכוחותיה, בתופעת הנשק והסמים הבלתי חוקיים.
משטרההברחת סמיםגבול ירדן

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