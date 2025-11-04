סיירת האופנועים הארצית של אגף התנועה יצאה הבוקר (שלישי) למבצע אכיפה נרחב באזור מרכז הארץ.

במהלך המבצע יפעלו שוטרי אגף התנועה לאכיפת מגוון עבירות מסכנות חיים, בהן: אי ציות לרמזורים, שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, תקינות רכב, מהירות נסיעה ועבירות נוספות הפוגעות בבטחון משתמשי הדרך.

במשטרת התנועה ציינו כי התמקדות נוספת של מבצע האכיפה תהיה בכלי רכב דו גלגלי ומיקרומוביליטי.

במבצע צפויים להשתתף עשרות שוטרי הסיירת, רכובים על אופנועים, שיפרסו ויתניידו ברחבי כבישי מרכז הארץ.

במשטרה ציינו כי המבצע נועד "במטרה להגביר את הנוכחות המשטרתית ולבלום את התרחשותן של תאונות דרכים. סעו בזהירות - גלו אחריות - למענכם ולמען משתמשי הדרך".