מבצע ענק: סוכן סמוי חשף רשת פרוטקשן בבאר שבע | עשרות נעצרו

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מבצע חקירה סמויה חסר תקדים שנמשך כשנה הסתיים הבוקר (שני) במעצרם של עשרות חשודים בפזורה הבדואית ובאזורים נוספים ברחבי הארץ, במסגרת המאבק הנחוש של משטרת ישראל נגד ארגוני הפרוטקשן והסחיטה בדרום. המבצע, שהתבסס על הפעלת סוכן משטרתי סמוי, חשף מנגנון סחיטה מתוחכם שפעל נגד בעלי עסקים באזור התעשייה בבאר שבע.

במהלך השנה האחרונה ניהלה היחידה המרכזית של מרחב הנגב חקירה רחבת היקף, במסגרתה גויס שוטר למשטרת ישראל והופעל כסוכן סמוי. השוטר פעל במסווה של בעל עסק באזור התעשייה בבאר שבע, ובמהלך פעילותו פנו אליו, על פי החשד, גורמים עברייניים מהפזורה הבדואית שדרשו ממנו לשלם "דמי שמירה" תוך סחיטה באיומים. הסכומים שנדרשו מהסוכן הסתכמו בעשרות אלפי שקלים, כאשר החשודים איימו על בעלי העסקים בפגיעה ברכושם במידה ולא ישלמו את דמי החסות. במהלך ההפעלה הסמויה אספו הסוכן והיחידה המרכזית ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים, בהם יעדים מרכזיים של המחוז הדרומי לצד מעורבים נוספים.

המפכ"ל עוקב אחר המעצרים, הבוקר ( צילום: דוברות המשטרה )

על פי החשד, החשודים גרמו נזק לרכוש של מספר בעלי עסקים כחלק ממנגנון האיומים, במטרה לכפות את מרותם על אזורי העסקים ולחייב את בעלי העסקים לשלם להם "דמי שמירה", תוך ניצול מצוקתם וחששם מפגיעה ברכושם. החקירה הסמויה לוותה במעטפת מבצעית ומודיעינית רחבה, בסיוע חוליית הסוכנים של מששטרת ישראל ובליווי פרקליטות מחוז דרום.

לפנות בוקר, עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, הובילו לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ובלשי ימ"ר נגב, בשיתוף שוטרי המחוז הדרומי ממרחבי רותם ונגב, היחידה האווירית וגורמי סיוע נוספים, בהם יחידות מיוחדות ארציות ומחוזיות, פשיטה נרחבת על בתיהם של החשודים בפזורה הבדואית, ביישובים נוספים בדרום ובאזורים נוספים ברחבי הארץ.

גל המעצרים, הבוקר ( צילום: דוברות המשטרה )

החשודים שנעצרו הועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מרחב הנגב. בהמשך היום יובאו לבית משפט השלום בבאר שבע לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם, בהתאם לצורכי החקירה. המשטרה מדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות נגד ארגוני הפרוטקשן והסחיטה, תוך שימוש בכלים מתקדמים ובשיתוף פעולה בין-יחידתי.