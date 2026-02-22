לפני כחודשיים, הגיע דיווח לכוחות החירום על אירועי שוד וניסיונות שוד שאירעו תוך דקות במהלך הלילה בעיר סחנין ובשעב.

עם קבלת הדיווח שוטרי המחוז הצפוני פתחו בחקירה נרחבת אודות האירועים תוך ביצוע פעולות רבות ומגוונות ושימוש באמצעים טכנולוגיים.

מחומר החקירה עלה, כי החל מהשעה 01:00 הגיע הנאשם ברכב גנוב שעליו התקין לוחיות רישוי מזויפות לכיוון תחנת דלק בעיר סחנין, כאשר הוא מצויד בחפץ הנחזה כאקדח, בסכין וברעלת פנים.

בתחנת הדלק הנאשם זיהה רכב מסוג מרצדס שבעליו שהה מחוצה לו, יצא מהרכב הגנוב עימו הגיע, כשהוא רעול פנים ומחזיק באקדח ואיים באמצעותו על בעלי המרצדס שייתן לו כסף, תקף אותו בפניו באמצעות האקדח, רץ לכיוון המרצדס ונסע איתו מהמקום.

הנאשם, המשיך לתחנת דלק נוספת ביישוב שעב, רעול פנים עם סכין בידו, באמצעותה איים על העובד במקום ודרש ממנו שייתן לו כסף משלא קיבל תקף את העובד ונמלט.

הנאשם המשיך ונכנס למאפייה בקרבת מקום, צעק ואיים על המוכר נטל ממנו כ-5,000 שקלים במזומן ונמלט מהמקום, כשהוא נוטש בשטח מטע זיתים את רכב המרצדס הגנוב.

בתום מצוד שארך ימים, הצליחו שוטרי המחוז הצפוני להתחקות אחר זהות הנאשם ולבצע את מעצרו שהוארך מעת לעת. עם סיום שלב החקירה כתב אישום הוגש נגד תושב טמרה בן 23, בבית המשפט המחוזי בחיפה לצד בקשה למעצרו עד לתום ההליכים.

סגן ניצב ערן קטלן מפקד תחנת טמרה: ״במדובר בחקירה מאומצת שנוהלה ביחידת החקירות של תחנת משטרת טמרה. הנאשם ביצע שורה של עבירות בגזרת התחנה ואף מחוצה לה ופעולות מקצועיות הצלחנו להגיע לזהותו ולהביא אותו מאחורי סורג ובריח. אנחנו נמשיך לפעול במאבק נחוש ובלתי מתפשר כנגד העבריינים שפוגעים באזרחים ונפעל למיצוי הדין עם כל אותם מעורבים״.