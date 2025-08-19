כיכר השבת
מעצרים ואישומים

"הסתכל על האוכל שלי": מריבה ליד דוכן המזון הסתיימה רע | צפו

קטטה אלימה במועצה הערבית הסלימה מחילופי מבטים לדקירות: שני צעירים נעצרו בחשד לתקיפת שני אחים, אחד מהם קטין, במתחם מזון. המשטרה הגישה כתב אישום (משטרה)

ריב שהחל על רקע מבטים בתור לאוכל, המשיך לקללות והסתיים בקטטה רבת משתתפים ובדקירות של שני בני אדם. בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני כתב אישום הוגש נגד שני נאשמים. כך הודיעה היום (שלישי) .

זה קרה לפני כחודש. בתאריך 18/07/25 התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על אודות קטטה המתרחשת בסמוך למתחם לממכר מזון בכפר כנא, ועל שני פצועים שפונו מהמקום. לפי דיווח, אחד מהפצועים עם פגיעת ראש והשני עם פצע דקירה באזור הצוואר.

שוטרי המחוז הצפוני מיהרו להגיע לזירה, ועם בואם נפתחה חקירה. במהלך החקירה נאספו מצלמות, נגבו עדויות שונות ועלה כי שני החשודים בתקיפה הינם תושבי המקום בני 22 ו-28.

מחקירת נסיבות המקרה, עלה כי הקורבן הראשון (קטין בן 17) הגיע למקום, ובעת שעמד בתור לקניית אוכל החלה קטטה ללא כל רקע מקדים, לאחר שהצדדים החליפו ביניהם מבטים וקללות. למקום הגיע הקורבן הנוסף, אחיו של הקטין, שכאמור הותקף גם הוא בעזרת כיסאות פלסטיק וסכין.

בתום מצוד של 10 ימים, נעצרו כאמור שני הנאשמים בתיק, בעת שהיו בתנועה על כביש 6 סמוך ליקנעם. עם סיום שלב החקירה הגישה פרקליטות מחוז צפון כתב אישום ובקשה למעצרם בבית המשפט המחוזי בנצרת באמצעות עו"ד הדס עמיר.

"שוטרי מחוז צפון מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה האלימה. הפעילות מבוצעת בכל המישורים לסיכול פעילות עבריינית טרם ביצועה ועד תגובה מהירה לכל אירוע אלימות באמצעות פעילות מתמדת למען שמירה על ביטחון הציבור", נמסר מהמשטרה.

