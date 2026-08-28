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פעילות אכיפה מוצלחת

מצבור נשק ענק נתפס בכפר כנא: קדח מאולתר ו-M16 | תיעוד מהרחפן

שוטרי המחוז הצפוני פשטו על מבנה חקלאי בכפר כנא • במהלך החיפוש נתפסו קדח מאולתר, נשק M-16, מחסניות ותחמושת רבה | שני תושבים נעצרו ומעצרם הוארך (משטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

פעילות אכיפה ממוקדת של שוטרי המחוז הצפוני הסתיימה בתפיסת מצבור אמצעי לחימה משמעותי בכפר כנא. במהלך הפשיטה על מבנה חקלאי, שבוצעה בליווי רחפן מהאוויר, נתפסו קדח מאולתר, נשק מסוג M-16, מחסניות ותחמושת רבה. שני תושבי הכפר, בני 18 ו-20, נעצרו בחשד להחזקת אמצעי הלחימה.

הפעילות המבצעית התבצעה ביום 23 באוגוסט, בעקבות אינדיקציה מודיעינית שהתקבלה אודות החזקת אמצעי לחימה במקום. כוחות פשטו על המבנה החקלאי וביצעו חיפוש יסודי, במהלכו אותרו פרטי אמל"ח שונים שהוסתרו במקום. התפיסה כללה נשק מסוג M-16, קדח מאולתר, מחסניות ותחמושת רבה - ממצאים המעידים על סכנה ממשית לביטחון הציבור.

(צילום: דוברות המשטרה)

שני החשודים נעצרו לחקירה מיד עם גילוי אמצעי הלחימה. מעצרם הוארך מעת לעת בבית המשפט, כאשר החוקרים ממשיכים לאסוף ראיות ולבחון את נסיבות החזקת הנשק. הבוקר צפויה המשטרה לבקש להאריך פעם נוספת את מעצרו של אחד החשודים, בעוד מעצרו של החשוד השני הוארך עד ליום 30 באוגוסט.

התפיסה מצטרפת למאבק המתמשך של משטרת ישראל בפשיעה האלימה ובהחזקת נשק בלתי חוקי. מתחילת השנה נתפסו על ידי שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב מעל 600 אמצעי לחימה קטלניים, כאשר הכוחות פועלים באופן שוטף לאיתור חשודים ומיצוי הדין עם המעורבים. גורמי המשטרה הבהירו כי הם ימשיכו לפעול בנחישות לטיפול באירועי האלימות ואיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים, למען שמירה על ביטחון הציבור.

הפעילות המבצעית בכפר כנא מדגימה את השימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים במאבק בפשיעה. השימוש ברחפן לליווי הפעילות מהאוויר מאפשר לכוחות הביטחון לקבל תמונת מצב מלאה ולפעול בצורה מדויקת ויעילה יותר. משטרת ישראל מדגישה כי היא תמשיך לנצל את כל האמצעים העומדים לרשותה כדי למנוע החזקת נשק בלתי חוקי ולהביא לתפיסת אמצעי לחימה המסכנים את ביטחון התושבים.
משטרה

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