בין הקפואים ללחם: השוטר פתח את המקפיא הביתי - וזה מה שמצא בו

המאבק הבלתי פוסק של מחוז המרכז בפשיעה האלימה ובסכסוכי החמולות רשם בסוף השבוע האחרון הישג מבצעי מרשים, כאשר פעילות יזומה של שוטרי תחנת טייבה בקלנסווה הובילה לתפיסה של אמצעי לחימה שהוסלקו בצורה יצירתית במיוחד.

השוטרים, שפועלים מסביב לשעון כדי לבלום את מעגלי הדמים, לא ציפו שהממצאים המרשיעים יחכו להם דווקא בין המגירות של המקרר הביתי.

בסרטון המתעד את החיפוש, שפורסם היום (ראשון) בידי המשטרה, נראים השוטרים כשהם פותחים את דלת המקפיא הלבן. במבט ראשון, הכל נראה תמים לחלוטין – מגירות עמוסות בשקיות אוכל קפוא, בשרים ולחמים.

אולם, כשהשוטר מתחיל לחפור בין מוצרי המזון, מתגלה האמת: מאחורי שקית ניילון תמימה, הוסלקה מחסנית כפולה טעונה. השוטר לא עוצר שם וממשיך בחיפוש בתוך המגירות הקפואות, כשלפתע הוא שולף מתוך שקית לחם אקדח "גלוק" שחור, שנראה במצב תחזוקה מעולה ומוכן לפעולה.

"אקדח לכל דבר ועניין, ככל הנראה אמיתי", נשמע השוטר אומר בסרטון בעודו בודק את הכלי ומוציא ממנו מחסנית טעונה בתחמושת 9 מ"מ.

ההסלקה המתוחכמת, שנועדה להערים על כוחות הביטחון, לא הועילה לחשודים. בעקבות הממצאים, נעצרו שני אחים, תושבי המקום בני 29 ו-31, והובאו לחקירה בתחנת המשטרה.

בעוד האח הצעיר שוחרר למעצר בית, מעצרו של האח הבכור הוארך בבית המשפט עד ליום 31.3.26. במשטרה מציינים כי תפיסת הנשק היא חלק מפעילות רחבה ומתמשכת לסיכול הפשיעה בחברה הערבית ולחיזוק שלטון החוק, במיוחד בתקופה מאתגרת זו של מלחמה, שבה המשטרה נדרשת לתת מענה גם לאיומי טרור וגם לפשיעה פנימית אלימה.