מבצע משולב של לוחמי הימ״מ, שב״כ וצה״ל הסתיים במעצר חוליית מחבלים חמושה שנחשדה במעורבות בניסיון לשיגור רקטות מאזור יהודה ושומרון. הפעילות בוצעה הלילה (שישי) במרחב רמאללה, על סמך מידע מודיעיני מדויק של שירות הביטחון הכללי.

בצילומים ממצלמות הקסדה של לוחמי הימ״מ נראים הכוחות מתקדמים בנחישות לעבר המבנה שבו הסתתרו המבוקשים. במהלך הפעילות התפתחה לחימה עיקשת, שכללה ירי חי וירי טילים. בסיום המבצע נשמעים הלוחמים מכריזים בקשר: "כל השלישייה אצלנו".

במהלך המעצר נתפסו אמצעי לחימה רבים, בהם רקטות שיועדו לשיגור לעבר יישובי ישראל. בשב"כ ציינו כי החוליה פעלה בחשאיות אך הייתה תחת מעקב צמוד עד לרגע המעצר.