הנאום של אבו מאזן באו"ם: מגנה את ה-7 לאוקטובר והאשים את ישראל

יו"ר הרשות הפלסטינית נשא נאום מוקלט בעצרת האו"ם, גינה את מתקפת שמחת תורה והציג את חזונו לעתיד רצועת עזה תחת שלטון הרשות הפלסטינית ללא חמאס חמאס (ביטחון)

אבו מאזן על מסכי האו"ם (צילום: האו"ם)

ברקע בליץ ההכרות במדינה פלסטינית: יו״ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס נשא הערב (חמישי) נאום מוקלט בעצרת הכללית של האו״ם בניו יורק. הנאום לא נערך פיזית אלא שודר מרמאללה, לאחר שארצות הברית מנעה את כניסתו לתחומה.

בנאום התייחס אבו מאזן לשאלת “היום שאחרי המלחמה” ברצועת עזה. עבאס הבהיר כי הרשות מוכנה ליטול אחריות מלאה על הנעשה ברצועה, אולם הדגיש כי הדבר לא יתאפשר כל עוד חמאס ממשיך להחזיק בנשק. לדבריו, “על חמאס למסור את כל אמצעי הלחימה, ורק אז ניתן יהיה לחדש את הסדר והשלטון החוקי בעזה”.

עבאס חזר וגינה את מתקפת ה־7 באוקטובר, באומרו כי “המעשים של חמאס אינם מייצגים את העם הפלסטיני”. עם זאת, הוא האשים את ישראל בכך שהיא מבצעת “פשעי מלחמה והשמדת עם”, וציין כי לדבריו כ־80% מהבתים ברצועת עזה נהרסו מאז תחילת הלחימה. “התמונות והתיאורים מעזה ייכנסו לדפי ההיסטוריה כפרק אפל במיוחד”, אמר.

הנאום המצולם (צילום: הרשות הפלסטינית)

במהלך נאומו הודה עבאס ל־153 המדינות שהכירו עד כה במדינה פלסטינית, וציין כי מדובר ב“הוכחה לתמיכה הגוברת בקהילה הבינלאומית במאבקנו”.

הוא הוסיף כי חזונו לעתיד כולל הקמת מדינה פלסטינית מאוחדת שאינה חמושה, שתתבסס על פיוס פנימי בין הפלגים הפלסטיניים ותחת מסגרת בינלאומית שתבטיח את קיומה.

עבאס התייחס גם ליחסים עם ישראל ואמר כי הוא “קורא לקהילה הבינלאומית להתערב באופן מיידי כדי לעצור את ההרג וההרס ולהביא לסיום הכיבוש”. עוד הוסיף כי “אין פתרון אחר מלבד פתרון שתי המדינות – ישראל ופלסטין – שיחיו זו לצד זו בשלום”.

9
ישראל ופלסטין? זו לצד זו? בשלום? ואת זה אומר המחבל הזקן, זה שמימן את הטבח במינכן.. זה שנותן משכורת לכל משפחה של מחבל מתועב שיושב בכלא על רצח יהודים.. אני בטוח שאפילו הוא לא מאמין לעצמו.
שייקה
8
הוא יגיד מה שרוצים כדי שיתנו לו את השליטה ברצועה, בפועל הוא תומך טרור ומשלם משכורת למחבלים אז שלא יבלבל את המוח
אדיר
7
חחחח הצחיק אותי. שיסתפק במה שיש לו- החיילים שלנו לא נהרגו בשירות אשף המושחת. הדבר היחידי שהוא באמת רוצה זה את הכסף שהולך לזרום ל״שיקום״ עזה לחשבון הבנק שלו.
גודי
6
חיילים יקרים, הגיע הרגע להילחם ולפעול נגד עז אלדין אלחדד, ראאד סעד ומוהנאד רג'ב. פעלו בנחישות מלאה, השתמשו בכל האמצעים, השמידו את מערך האויב, מחצו את כוחותיו, והשיבו ביטחון מוחלט לכל תושבי ישראל. כל איום חייב להיות מנוטרל ללא רחם זהו צו חובתכם המלאה
יעקב צבי
5
עת צרה היא ליעקב, וממנה ייוושע נזעק בקול גדול אל הקב"ה עם פרקי תהילים: י"ג, כ', כ"ב, מ"ז, פ"ג, ק"י, קכ"א, קל', קמ"ב לרחמי שמיים על אחינו ואחיותינו החטופים והחטופות, שישובו במהרה הביתה. ולחיילים להצלחתם, לחיזוקם ולשמירה בכל דרכם.
יצחק ישראל
4
גם אם בקטאר נכשלנו, ההיסטוריה מוכיחה: התמדה מנצחת. סינוואר נמלט פעמים רבות, אך בסוף נפל תחת כוחינו. כל ניסיון מחשל אותנו, כל כישלון מלמד אותנו להיות מדויקים יותר. המשימה הבאה תהיה שלנו מדויקת, קטלנית ובלתי ניתנת לעצירה
טל
3
חיילי ישראל, הגיע הרגע להראות כוח שאין לו גבול! כל צעד שלכם הוא מכה מכרעת, וכל נשק בידכם הוא כלי להשמדת אויבי העם. זכרו את מחנה אשור "וַיֵּצֵא מַלְאַךְ ה' וַיִּכֶּה בְּמַחֲנֵה אַשּׁוּר..." בלילה אחד נפל צבא שלם, וכך גם אויבינו יפלו. צאו בגבורה, תקפו בלי רחמים, תחזרו עטורי ניצחון וכבוד. כל פעולה שלכם
אליהו
2
גם כשניסיון הסיכול בקטאר לא צלח, אל תתנו לכאב לשבור אתכם. סינוואר חמק שוב ושוב, אך בסוף נפלה הדין שלו ברפיח. כל כישלון הוא שיעור רוחני ומעשיר, כל משימה מחזקת את הלב. שמרו על האמונה, תתמכו זה בזה, ותדעו שהפגיעה הבאה תהיה בלתי נמנעת וקטלנית.
נחמן
1
זקן תרח חצוף!! א. פתרון 2 המדינות כבר ניתן בשנת 1948 והערבים לא רצו. ב. את חמאס לא לא הצלחת לנצח ואנחנו לא נעשה בשבילך את העבודה השחורה. ג. חוצמזה שאתה מכחיש שואה ותומך טרור. בקיצור - לך לעזאזל!!!
פיקאסו

