ברקע בליץ ההכרות במדינה פלסטינית: יו״ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס נשא הערב (חמישי) נאום מוקלט בעצרת הכללית של האו״ם בניו יורק. הנאום לא נערך פיזית אלא שודר מרמאללה, לאחר שארצות הברית מנעה את כניסתו לתחומה.

בנאום התייחס אבו מאזן לשאלת “היום שאחרי המלחמה” ברצועת עזה. עבאס הבהיר כי הרשות מוכנה ליטול אחריות מלאה על הנעשה ברצועה, אולם הדגיש כי הדבר לא יתאפשר כל עוד חמאס ממשיך להחזיק בנשק. לדבריו, “על חמאס למסור את כל אמצעי הלחימה, ורק אז ניתן יהיה לחדש את הסדר והשלטון החוקי בעזה”.

עבאס חזר וגינה את מתקפת ה־7 באוקטובר, באומרו כי “המעשים של חמאס אינם מייצגים את העם הפלסטיני”. עם זאת, הוא האשים את ישראל בכך שהיא מבצעת “פשעי מלחמה והשמדת עם”, וציין כי לדבריו כ־80% מהבתים ברצועת עזה נהרסו מאז תחילת הלחימה. “התמונות והתיאורים מעזה ייכנסו לדפי ההיסטוריה כפרק אפל במיוחד”, אמר.