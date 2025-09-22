בית משפט השלום בפתח תקווה הורה על שחרורו של ראובן קוסט, בן 41, שנעצר בחשד לתקיפת חבר הכנסת אלי דלל (הליכוד) באירוע הרמת הכוסית של המפלגה בכפר סבא.

בהחלטתו קבע השופט ארז מלמד כי מהחומרים שהוצגו בפניו עולה לכל היותר כי קוסט "תועד משליך ניירות או דמוי שטרות לעבר אחד הנוכחים, ככל הנראה במסגרת פעילות מחאה לגיטימית".

עוד הוסיף השופט: "לא התרשמתי מקיומו של חשד לתקיפת עובד ציבור ו/או להפרעה לשוטר במילוי תפקידו ו/או להתנהגות שעלולה להפר את שלום הציבור... כלל הראיות כבר מצויות בידי היחידה החוקרת, ולא מצאתי עילת מסוכנות או חשש לשיבוש מהלכי חקירה".

השופט הדגיש כי "לא היה מקום לעצור את החשוד כלל ועיקר" והורה על שחרורו לאלתר, בכפוף לחתימה על התחייבות בסך אלף שקלים להתייצבות לחקירה. עם זאת, המשטרה ביקשה עיכוב ביצוע על מנת לשקול ערעור.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "החלטת בית משפט השלום בפתח תקווה היא החלטה מבישה. פעם אחר פעם משחררים בתי המשפט בסיטונאות מתפרעים שתוקפים, מסיתים, מרביצים ויוצרים אנרכיה ברחובות. יש להצטער על כך שבתי המשפט פוגעים בעבודת המשטרה ובשוטרים העושים את עבודתם בנאמנות - ומעבירים למתפרעים מסר ברור: תמשיכו להתפרע".