שרים וחברי כנסת ממפלגות הימין עוקצים את נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר שהודיע על התמודדות בבחירות הקרובות, בעקבות הודעתו היום ובה טענה כי ינסו "לגנוב את הבחירות".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר צייץ היום (ראשון) בשעת צהרים ציוץ נגד בנט וכתב: "נפתלי, אנחנו לא גונבים את הבחירות, זו המומחיות שלך".

בנט פרסם את הודעתו "לבעלי תפקידים בשירות הציבורי ולגורמי אכיפת החוק". הוא כתב כי "אינספור אנשים שאלו אותי האם בכלל יתקיימו הבחירות. אהיה ברור: לא נאפשר לאף אחד לדחות או לשבש את הבחירות. אנחנו על זה.

"דחיית בחירות יכולה להתרחש רק ברוב של 80 חברי כנסת, ואין כאלה. בהזדמנות זאת, אני פונה לכל ראשי מערכות הביטחון, השוטרים, עובדי ציבור, שופטים, חברי וועדת הבחירות: המשיכו לשמור על החוק ועל המדינה. אני מודע למערכת הלחצים העצומה המופעלת עליכם. זה לא קל, אך אל תסכימו לעבור על החוק או לעקם את הכללים בגלל לחץ פוליטי. אתם לא תסלחו לעצמכם על סטייה מהחוק; אתם נושאים באחריות למעשיכם. יש מחר. אל תפחדו. בקרוב הממשלה הנוכחית תוחלף".

בנט כתב לסיום: "הנורמות הרעות שחילחלו למערכות הציבוריות, כמו לאפשר לסוכני מדינת אויב לפעול מתוך לשכת ראש ממשלה, שרי ממשלה שמקבלים שוחד, או התערבות של עסקנים פוליטיים ופליליים בקידום קציני צבא ומשטרה, ייעקרו מן היסוד. בקרוב המדינה תחזור למסלול בריא של ניהול מקצועי, התחדשות וצמיחה".

הפרשן הפוליטי עמית סגל ניתח בערוץ שלו בוואטסאפ כי המטרה של הציוץ איננה נתניהו אלא שאר המפלגות בגוש. לדברי סגל, לפיד ניסה ליטול אתמול את הובלת האופוזיציה כשגיבש ברית נאט״ו של 4 מפלגות אופוזיציה. בנט, כשמאמץ את טענת הסכנה לקיום הבחירות ושולח ״איגרת חיזוק״, מנסה לשדר: אני אנווט.

גם שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב כזכור לבנט: "בנט מצהיר שהוא מודע ללחצים על ראשי מערכת הביטחון למנוע את קיום הבחירות. בדיוק כמו "שהיה מודע" לתוכנית ההתקפה על איראן לה התנגד ימים ספורים לפני שיצאה לדרך. מנותק כל קשר ביטחוני וממציאן - מספיק להשתמש בקודשי מערכת הביטחון למטרות פוליטיות זולות".

שר החינוך יואב קיש הגיב: ״נפתול בנט, שכבר גנב בחירות פעם אחת, חושב שכולם כמוהו. נפתול, אף אחד לא ישבש בחירות. ‏אתה תשתדל לא לשקר באותה תכיפות שאתה נושם.״