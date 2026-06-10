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דיון סוער בכנסת

הרב הראשי: "זו הבעיה האמיתית ברפורמת הכשרות"

הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר, בהתקפה חריפה בכנסת נגד הגופים הפרטיים: "הרבנות היא הגוף היחיד שפועל ללא כוונות רווח. עסק שנדרש לתקן ליקויים, בורח לגוף מקל יותר"  (חרדים)

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הרב הראשי לישראל בכנסת
הרב הראשי לישראל בכנסת| צילום: צילום: ערוץ כנסת, נועם מושקוביץ

הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי קלמן מאיר בר, התייצב אתמול (שלישי) לדיון סוער לקראת הכנת הצעת חוק איסור הונאה בכשרות לקריאה שנייה ושלישית, והביע תמיכה חד-משמעית בחוק החדש. במהלך דבריו המנומקים, הטיח הרב הראשי ביקורת קשה במציאות שנוצרה בשוק הכשרות בשנים האחרונות בעקבות רפורמת הכשרות.

"הציבור מבקש לדעת שהוא יכול לסמוך על תעודת הכשרות ועל הגוף שעומד מאחוריה", הבהיר הרב בר בדברים שנשא בוועדה, "הכשרות איננה מותג שיווקי אלא אחריות ציבורית המחייבת פיקוח מקצועי, רציף ואמין". הרב הראשי הדגיש כי מערך הכשרות הממלכתי מהווה שירות ציבורי חיוני, עליו נשענים מיליוני אזרחים מכל חלקי החברה בישראל – דתיים, מסורתיים וחילונים כאחד.

"אי אפשר לנהל כשרות מרחוק"

הרב הראשי, שהביא עמו לשולחן הוועדה ניסיון מעשי עשיר של 12 שנים כרבה של העיר נתניה, הסביר לחברי הכנסת כי הפיקוח המקומי של רבנויות הערים הוא המנגנון היעיל והמקצועי ביותר הקיים כיום בשטח. "רב העיר ומחלקת הכשרות מכירים מקרוב את בתי העסק, את הצרכים הייחודיים של האזור ואת האתגרים היומיומיים", קבע הרב בר, "אי אפשר לנהל כשרות אמיתית בשלט רחוק, ללא נוכחות קבועה בשטח".

במהלך הדיון פתח הרב בר את ההשלכות המדאיגות של רפורמת הכשרות הקודמת שיושמה בשנים האחרונות, וחשף תופעה מדאיגה: "במקרים רבים, המעבר של בתי עסק בין גופי כשרות שונים נעשה דווקא על רקע דרישה של הרבנות לתקן ליקויים מקצועיים בשטח", הסביר הרב הראשי. "כאשר עסק נדרש לעמוד בנהלים המחייבים ובוחר במקום זאת לחפש גוף כשרות מקל יותר כדי לעקוף את הבעיות – נפגעת האחידות ונפגע אנושות אמון הציבור".

האינטרס הכלכלי של הגופים הפרטיים

בדבריו חידד הרב הראשי את ההבדל המהותי בין המערכת הממלכתית לגופים הפרטיים, והצהיר כי לרבנות הראשית ולרבנויות המקומיות אין כל אינטרס כלכלי בהרחבת מספר העסקים שבפיקוחן. "זהו הגוף היחיד במערכת שפועל לחלוטין ללא שיקולי רווח", הדגיש, "המשגיחים והמפקחים אינם מתוגמלים לפי כמות העסקים, ולכן השיקול היחיד שמנחה אותם הוא טובת הכשרות וטובת הציבור בלבד".

יצוין כי בשנים האחרונות התגלו מקרים חמורים של הונאה בכשרות ברחבי הארץ, כאשר עסקים הציגו עצמם ככשרים ללא תעודת כשרות מהרבנות הראשית. במקרה אחד שהתפרסם, חנות פלאפל בפתח תקווה נתבעה על ידי הרבנות בגין הצגת המקום ככשר למהדרין תחת השגחת גוף שאינו מוסמך.

הרב הראשי סיכם את דבריו בקריאה לחברי הכנסת לאשר את החוק החדש, תוך הדגשת החשיבות בשמירה על אמון הציבור במערך הכשרות הממלכתי. "הכשרות היא עניין של אמון", אמר, "והאמון הזה נבנה על פיקוח מקצועי, עקבי ובלתי תלוי באינטרסים כלכליים".

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מה כואב לו להרה"ר יש מספקי פרנוסה לכל הכשרויות עם כי לטעמי היה מן הראוי לבטל את כולם והלשאיר כפי שהיה בעבר הרחוק את כשרות בד"צ של אגודת ישראל בלבד
יוליש טיטוש הכהן
1
הרב בר צודק ! חייבים שיפורים מהותיים בחוק הכשרות ואכיפה מוגברת !!!
משה

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