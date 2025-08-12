התפתחות במאבק על סבסוד מעונות יום לאברכים: הפרקליטות הגישה את תגובתה לבג"ץ לאחר עתירה שהגיש ארגון "אמת ליעקב בישראל" והודיעה היום (שלישי) על עדכון נהלים שיאפשר זכאות לסבסוד המעונות, עבור ציבור האברכים.

כאשר בשל העתירה, משרד העבודה פרסם לפני מספר ימים נהלים חדשים לסבסוד המעונות, הקובעים כי הורים אברכים המשלבים לימודים מקצועיים או עבודה יהיו זכאים לסבסוד מלא. בניגוד לעמדתה הקודמת של היועצת המשפטית לממשלה - בהרב מיארה, שהתנגדה לסבסוד מתחילת השנה, ומשנה את המצב עבור משפחות רבות.

הנהלים המלאים

שכירים: נדרשים 3 חודשי עבודה רצופים ומלאים בשכר שלא יפחת מ 3200 ₪ לחודש.

עצמאים: יש להגיש הצהרה של רואה חשבון או יועץ מס, יחד עם תצהיר חתום על ידי ההורה.

לימודים והכשרה מקצועית: יש להגיש אישור נוכחות חתום, אישור תשלום ואישור מהמוסד הכולל פירוט ימים ושעות לימוד.

על פי נתונים שנחשפו בדיון הקודם בבג"ץ, ההחלטה תשפיע על כ-1,500 משפחות שעמדו בקריטריונים לסבסוד למחצית השנייה לשנת תשפ"ה אך לא זכו למענה. ההערכה היא שמדובר בסבסוד רטרואקטיבי של כ-100 מיליון ש"ח עבור חצי שנה, ושינוי זה יחול גם לשנת תשפ"ו בסכום המוערך בכ-200 מיליון ש"ח.

נציין כי כי לאחר הגשת העתירה הקודמת, בג"תץ החליט ללכת למהלך שזיכה את ההורים בחצי שנת הסתגלות. כעת, גם לאחר כניסת הגזירה לתוקף, כ-50% מההורים המשלבים פעילות נוספת המזכה בסבסוד יוכלו ליהנות מכך.