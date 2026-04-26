אחרי סאגה ארוכה שנמשכה זמן רב, אישרה הממשלה היום (ראשון) פה אחד את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את מר דורון כהן לתפקיד נציב שירות המדינה. המינוי מסיים תקופה ממושכת של אי ודאות בנושא, שכללה מחלוקות משפטיות ופסיקות בג"ץ.
על פי ההחלטה, מועד כניסתו של כהן לתפקיד ייקבע ל-5 במאי 2026 או ביום השלמת ההליכים הנדרשים בהסדר ניגוד עניינים - לפי המאוחר מבין השניים. המינוי יהיה בתוקף למשך שש שנים.
ניסיון עשיר במגזר הציבורי והעסקי
מר דורון כהן מביא עמו ניסיון ניהולי עשיר ורב-שנים הן בשירות הציבורי והן במגזר העסקי. בין תפקידיו הבכירים כיהן כמנכ"ל משרד האוצר, מנהל רשות החברות הממשלתיות, מנכ"ל דסק"ש ויו"ר דירקטוריון סלקום.
ראש הממשלה והשרים בירכו על המינוי ואיחלו לכהן הצלחה בתפקידו החשוב. המינוי מגיע לאחר תקופה שבה כיהנו בתפקיד ממלאי מקום שונים, בעקבות פסיקות בג"ץ שעסקו באופן המינוי של נציב שירות המדינה.
רקע: סאגה משפטית ממושכת
כזכור, בחודשים האחרונים התנהלה מחלוקת משפטית סביב אופן מינוי נציב שירות המדינה. בית המשפט העליון קבע בתחילה כי המינוי מחייב הליך תחרותי, בניגוד לעמדת הממשלה. אולם בהמשך, בהרכב מורחב, ביטל בג"ץ את החלטתו הקודמת וקבע כי אין חובה להליך תחרותי.
במהלך התקופה כיהנו בתפקיד ממלאי מקום שונים, ביניהם עו"ד רואי כחלון ומנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן, שמינויו עורר מחלוקת בשל דרישות שהועלו בעבר להדיחו מתפקידו ברבנות.
המינוי החדש של דורון כהן צפוי להביא יציבות לתפקיד החשוב, שאחראי על ניהול שירות המדינה ומינויים בכירים במערכת הציבורית. עדכונים נוספים יפורסמו ככל שיתקבלו.
0 תגובות