זה הדרוזי הבכיר שאיזנקוט מצרף אותו לשורות המפלגה שהקים

מפלגת 'ישר!' בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הודיעה היום (רביעי) על צירופו של אלוף במיל' כמיל אבו רוקן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים לשעבר, לשורות המפלגה. המהלך נתפס כצעד משמעותי בחיזוק הברית בין החברה הדרוזית למדינת ישראל, בעיתוי שבו מפלגת 'ישר!' ממשיכה להתחזק בסקרים.

אבו רוקן, תושב עוספיה, במהלך ארבעה עשורים של שירות, שימש במגוון תפקידים מרכזיים במערכת הביטחון, כולל סגן מתאם פעולות הממשלה בשטחים בתקופת האינתיפאדה השנייה, ראש המנהל האזרחי, וראש רשות המעברים היבשתיים.

איזנקוט מסר: "כמיל הוא ישראל במיטבה - איש ביטחון מנוסה, עם עמוד שדרה ערכי מברזל. נפגשנו כששירתי כמפקד חטיבה ביהודה ושומרון והוא כמושל טולכרם. פגשתי אדם חריף ואמיץ, שמכיר באופן עמוק את המזרח התיכון ואת האתגרים הביטחוניים".

הרמטכ"ל לשעבר הוסיף והדגיש: "אבו רוקן הוא דוגמה ומופת לשותפות הגורל, לברית הישראלית-ציונית והמשרתת, למחויבות המשותפת לקיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית, בטוחה ומשגשגת בישראל. כמיל היה נכס בכל תפקיד ביטחוני בו שירת, ואני שמח שהוא מצטרף למסע לחיזוק ישראל וביצור ביטחונה".

מסלול שירות עשיר במערכת הביטחון

אבו רוקן התגייס לצה"ל ושירת במשך שלושה עשורים בשורת תפקידים מרכזיים. לאחר שחרורו מצה"ל, המשיך בשירות במשרד החוץ, במשרד הביטחון ובמשרד ראש הממשלה, במסגרתם קידם והוביל פרויקטים ביטחוניים לאומיים. ב-2018 חזר לשירות הצבאי, הועלה לדרגת אלוף ומונה לתפקיד מתאם פעילות הממשלה בשטחים.

ב-2021 סיים שירות בן ארבעה עשורים בליבת העשייה הביטחונית בישראל, במהלכם הוביל תהליכים משותפים לדרג המדיני, צה"ל ושב"כ, והיה שותף מרכזי במאבק בטרור הפלסטיני. בהמשך שימש כיו"ר מרכז המורשת הדרוזית בישראל. אבו רוקן בעל תואר ראשון במדעי המדינה והיסטוריית המזרח התיכון ותואר שני ביחסים בינלאומיים.

"אני מאמין ביכולתו של איזנקוט להחזיר אחדות"

אבו רוקן הסביר את החלטתו להצטרף למפלגה: "אני מצטרף לישר! ולנבחרת המצוינת שלה מתוך אמון עמוק ביכולתו של גדי איזנקוט להחזיר את הסולידריות והאחדות למדינת ישראל. גדי הוא האיש הנכון ביותר בעת הזו לאחד את כל חלקי העם ולהתמודד עם אתגרי הביטחון שעל הפרק".

האלוף במיל' הוסיף: "אני מאמין ומחוייב לכך שיחד עם גדי, נטפל באתגרים והקשיים איתם החברה הדרוזית מתמודדת במשך עשרות שנים, ניתן תקווה ונבטיח עתיד טוב יותר לדור הצעיר תוך חיזוק הברית ההיסטורית בין החברה הדרוזית למדינת ישראל".

הצטרפות לשורת בכירים במפלגה

אבו רוקן מצטרף לשורת בכירים שהצטרפו לישר! בחודשים האחרונים, ביניהם ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, הכלכלן הבכיר שאול מרידור, השר לשעבר מתן כהנא, השרה לשעבר וחברת הכנסת אורית פרקש הכהן, ענבר הרוש גיטי - מובילת מתווה "שירות לכולם" של ישר! ומנכ"לית "אחריי" לשעבר, עו"ד ענבר יחזקאלי המובילה את הטיפול המפלגתי בפוסט-טראומה, תאיר איפרגן - לשעבר מנכ"לית משרד העבודה, המובילה החברתית אלקס ריף ואשת המוסד והשב"כ לשעבר דבורה שריפיאן בכר.

הצטרפותו של אבו רוקן מגיעה בעיתוי שבו מפלגת 'ישר!' ממשיכה להתחזק בסקרים. על פי סקר מכון 'המדד' שפורסם השבוע, המפלגה בראשות איזנקוט נמצאת בשוויון עם הליכוד עם 21 מנדטים כל אחת. סקר קודם של מכון 'מדגם' אף העמיד את 'ישר!' בראש עם 24 מנדטים.