כיכר השבת
סער לשר החוץ הצרפתי: “לבנון לא פועלת מול חיזבאללה; ישראל תפעל בתקיפות”

בפגישה בירושלים מתח שר החוץ ביקורת על ביירות וצבאה והציג: מעל 2,500 שיגורים מלבנון מאז תחילת מרץ | קרא לאירופה להגדיר את חיזבאללה כולו כארגון טרור (מדיני)

שר החוץ גדעון סער נפגש בירושלים עם שר החוץ של צרפת, ז׳אן נואל בארו, לפגישה ממושכת שבה דנו בהתפתחויות הביטחוניות באזור – בדגש על הלחימה מול איראן ו.

במהלך הפגישה הציג סער את היקף התקיפות לעבר ישראל משטח , שלדבריו חצו את רף 2,500 השיגורים מאז ה-2 במרץ, כולל מאזורים דרומית לליטני – עליהם הכריזה ממשלת לבנון לאחרונה כי השיגה בהם “שליטה מבצעית”.

מתח ביקורת חריפה על ביירות ואמר כי “למרבה הצער, ממשלת לבנון וצבאה אינם נוקטים בפעולות משמעותיות כלשהן כלפי חיזבאללה, לא בהיבט הצבאי ולא בהיבטים אחרים”.

עוד קרא שר החוץ לשר הצרפתי לפעול בזירה האירופית להכרזה על חיזבאללה כולו כארגון טרור, ולא רק על הזרוע הצבאית שלו. לדבריו, “דה-לגיטימציה מוחלטת של חיזבאללה נדרשת כלפי זרוע איראנית זאת, שפועלת צבאית נגד ישראל עשרות שנים והורסת בהתמדה את לבנון ואת עתידה”.

בנוסף, הציג סער את פעילות צה״ל נגד יעדי חיזבאללה, תוך הדגשת המאמצים להימנע ככל האפשר מפגיעה באוכלוסייה אזרחית.

“ישראל תמשיך להגן על עצמה ועל אזרחיה ולפעול בתקיפות נגד כל מבקשי נפשה”, אמר.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

