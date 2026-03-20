שר החוץ גדעון סער נפגש בירושלים עם שר החוץ של צרפת, ז׳אן נואל בארו, לפגישה ממושכת שבה דנו בהתפתחויות הביטחוניות באזור – בדגש על הלחימה מול איראן וחיזבאללה.

במהלך הפגישה הציג סער את היקף התקיפות לעבר ישראל משטח לבנון, שלדבריו חצו את רף 2,500 השיגורים מאז ה-2 במרץ, כולל מאזורים דרומית לליטני – עליהם הכריזה ממשלת לבנון לאחרונה כי השיגה בהם “שליטה מבצעית”.

סער מתח ביקורת חריפה על ביירות ואמר כי “למרבה הצער, ממשלת לבנון וצבאה אינם נוקטים בפעולות משמעותיות כלשהן כלפי חיזבאללה, לא בהיבט הצבאי ולא בהיבטים אחרים”.

עוד קרא שר החוץ לשר הצרפתי לפעול בזירה האירופית להכרזה על חיזבאללה כולו כארגון טרור, ולא רק על הזרוע הצבאית שלו. לדבריו, “דה-לגיטימציה מוחלטת של חיזבאללה נדרשת כלפי זרוע איראנית זאת, שפועלת צבאית נגד ישראל עשרות שנים והורסת בהתמדה את לבנון ואת עתידה”.