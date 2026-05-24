השר לשעבר וחבר הכנסת בני גנץ פרסם היום (ראשון) פוסט חריף בו הוא תוקף את ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, ומאגף את הממשלה מימין בסוגיה הביטחונית. גנץ מתמקד בסעיף המדובר בהסכם העוסק בסיום המלחמה בלבנון, ומזהיר מפני השלכות אסטרטגיות חמורות.
"אסור בשום פנים ואופן לקבל את הפסקת הלחימה בלבנון כחלק מהסכם עם איראן", כתב גנץ בפוסט. "אי אפשר לקבל מצב שבו דווקא כשהציבור הלבנוני מתחיל להפנים שחיזבאללה פוגע בו - מדינת ישראל תאפשר להפוך אותו למגן לבנון".
גנץ הדגיש את הסכנה הקיומית הנשקפת לתושבי הצפון: "הכפרים בדרום לבנון שוכנים מאות מטרים ממטולה, משלומי וממשגב עם - ולישראל יש חובה להגן על תושביה ללא תלות באף גורם חיצוני". דבריו מגיעים על רקע הדיווחים על מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהראן, הכולל סעיף המבהיר כי המלחמה בין ישראל לחיזבאללה תסתיים במסגרת ההסכם.
"זה המקרה שבו ישראל צריכה להגיד לא"
השר לשעבר סיכם את עמדתו בקביעה חד-משמעית: "השלמה עם הפסקת הלחימה בלבנון כחלק מהסכם עם איראן תהיה טעות אסטרטגית שנשלם עליה שנים קדימה. זה בדיוק המקרה שבו ישראל צריכה להגיד לארה"ב - לא".
דבריו של גנץ מגיעים בעיתוי רגיש, כאשר ישראל הודחה כמעט לחלוטין מהמשא ומתן בין וושינגטון לטהראן. על פי דיווחים, ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע דאגה בשיחה עם הנשיא דונלד טראמפ, אך בסופו של דבר קיבל את הדברים בהכנעה.
בכירים רפובליקנים בארצות הברית, כדוגמת מזכיר המדינה לשעבר מייק פומפאו והסנטור טד קרוז, תקפו אף הם את ההסכם המתגבש. פומפאו כינה את המהלך "תשלום למשמרות המהפכה" והזהיר כי העסקה תאפשר לאיראן לבנות תוכנית נשק השמדה המונית.
יצוין כי גנץ, שכיהן כשר בממשלת החירום ופרש ממנה בעקבות חילוקי דעות עם נתניהו, ממשיך להציב את עצמו כאלטרנטיבה ביטחונית לראש הממשלה. עם זאת, סקרים אחרונים מציבים את מפלגתו 'כחול לבן' על סף אחוז החסימה, כאשר חברי הכנסת במפלגה מבהירים כי הם לא יפסלו ישיבה תחת נתניהו בממשלת הסכמות רחבה.
0 תגובות