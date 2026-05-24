השר לשעבר וחבר הכנסת בני גנץ פרסם היום (ראשון) פוסט חריף בו הוא תוקף את ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, ומאגף את הממשלה מימין בסוגיה הביטחונית. גנץ מתמקד בסעיף המדובר בהסכם העוסק בסיום המלחמה בלבנון, ומזהיר מפני השלכות אסטרטגיות חמורות.

דבריו של גנץ מגיעים בעיתוי רגיש, כאשר ישראל הודחה כמעט לחלוטין מהמשא ומתן בין וושינגטון לטהראן. על פי דיווחים, ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע דאגה בשיחה עם הנשיא דונלד טראמפ, אך בסופו של דבר קיבל את הדברים בהכנעה.

בכירים רפובליקנים בארצות הברית, כדוגמת מזכיר המדינה לשעבר מייק פומפאו והסנטור טד קרוז, תקפו אף הם את ההסכם המתגבש. פומפאו כינה את המהלך "תשלום למשמרות המהפכה" והזהיר כי העסקה תאפשר לאיראן לבנות תוכנית נשק השמדה המונית.

יצוין כי גנץ, שכיהן כשר בממשלת החירום ופרש ממנה בעקבות חילוקי דעות עם נתניהו, ממשיך להציב את עצמו כאלטרנטיבה ביטחונית לראש הממשלה. עם זאת, סקרים אחרונים מציבים את מפלגתו 'כחול לבן' על סף אחוז החסימה, כאשר חברי הכנסת במפלגה מבהירים כי הם לא יפסלו ישיבה תחת נתניהו בממשלת הסכמות רחבה.