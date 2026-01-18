קושנר על הקמת הוועד המנהל לרצועה: "העבודה הקשה רק מתחילה"

ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו הבכיר של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בירך הלילה (בין שבת לראשון) על הקמת הוועד המנהל של רצועת עזה, והבהיר כי העבודה הקשה רק מתחילה.

קושנר ציטט את הצהרת המשימות של הוועד המנהל: "אנו מחויבים לבסס את הביטחון, לשיקום השירותים החיוניים המהווים את היסוד של כבוד האדם כגון חשמל, מים, שירותי בריאות וחינוך, וכן לטפח חברה מושרשת בשלום, דמוקרטיה וצדק. ה-NCAG, הפועלת בסטנדרטים הגבוהים ביותר של יושרה ושקיפות, תיצור כלכלה יצרנית המסוגלת להחליף אבטלה בהזדמנויות לכולם".

קושנר ציטט קטע נוסף מהצהרת הוועד: "אנו מאמצים שלום, שדרכו אנו שואפים להבטיח את הדרך לזכויות פלסטיניות אמיתיות ולהגדרה עצמית".

בישראל זועמים על הקמת הוועד הכולל גם נציגים מטורקיה וקטאר, למרות הצהרות ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי מדינות אלו לא יהיו מעורבות בניהול עזה ביום שאחרי.

רה"מ נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם בכדי לדון בהודעת הנשיא דונלד טראמפ על הקמת הוועד והעובדה שהצעד הדרמטי נעשה ללא התייעצות עם ישראל.

לשכת ראש הממשלה מסרה אמש: "ההכרזה על הרכב הועד המנהל של עזה, שכפוף לועידת השלום, לא תואמה עם ישראל ומנוגדת למדיניותה.

"ראש הממשלה הנחה את שר החוץ לפנות בעניין זה למזכיר המדינה של ארה"ב".

בתוך כך, הנשיא טראמפ הכריז על חלק מחברי "מועצת השלום" שתעסוק בראש ובראשונה בעזה, והזמין אליה את ראשי מדינות העולם, כולל ראש הממשלה בנימין נתניהו או נציג מטעמו.

חברי מועצת השלום יהיו אחראים על הפיקוח הכולל של תוכנית טראמפ ויתמקדו למעשה בקבלת ההחלטות גדולות - כגון גיוס משאבים בינלאומיים, תיאום בין מדינות וקביעת המדיניות הרחבה לשיקום עזה ולקידום שלום. גוף נוסף, "המועצה המבצעת לעזה", יפקח על יישום התוכנית בשטח ויפקח על פעילות הממשלה הטכנוקרטית הפלסטינית החדשה.