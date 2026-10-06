ישיבת הממשלה השבועית הוזזה הבוקר (שלישי) ממשרד ראש הממשלה למיקום תת-קרקעי. השרים קיבלו עדכון על שינוי המיקום רק סביב השעה 8:30 בבוקר, כשעתיים וחצי לפני תחילת הישיבה שנקבעה לשעה 11:00.

במסגרת הדיון צפויה הממשלה להאריך את מצב החירום בעורף עד ליום 20 באוקטובר. על פי דברי ההסבר שצורפו להצעה, "ממשיך להתבצע ירי בהיקפים שונים מאיראן, כמו גם מתימן, לעבר מדינות שונות במזרח התיכון".

בדברי ההסבר נכתב כי קיימת חוסר וודאות לגבי הזירות באיראן ובלבנון, ולכן "להערכת גורמי הביטחון קיימת עדיין סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית". יצוין כי משפט דומה הופיע בכל הארכות המצב המיוחד בעורף שאישרה הממשלה בחודשים האחרונים.

שינוי המיקום של ישיבת הממשלה מגיע על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת. כזכור, בימים האחרונים חשף הנשיא האמריקני דונלד טראמפ כי איום ספציפי הקשור לאיראן הביא לפינוי מהיר של מפציצי B-2 אמריקניים מבריטניה. הפינוי היה דחוף עד כדי כך שחלק מצוותי האוויר המריאו עוד בטרם הושלמה היערכותם של מטוסי התדלוק האווירי.

במקביל, נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס בריאיון לרשת FOX לאיום האיראני והבהיר כי איראן היא "אימפריית רשע המאיימת על העולם החופשי", וכי אסור לאפשר לה כל גישה ליכולות גרעיניות. "הנשיא טראמפ דיבר בפתיחות ובכנות רבה, ואני סבור שהניתוח שלו נכון לחלוטין", אמר הרצוג.