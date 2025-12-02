ח"כ בועז ביסמוט ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, הודיע היום (שלישי) כי הדיונים על סעיף המטרה בחוק הגיוס הגיעו לסיומם המלא. ההודעה נמסרה לאחר שהוועדה שמעה את כלל הדעות וההתייחסויות שהוצגו על ידי חברי הכנסת מכל סיעות הבית.