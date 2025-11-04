אלפי הסתייגויות של האופוזיציה: מה קורה עם חוק ההסתה החדש?

ועדת החוקה של הכנסת המשיכה הבוקר (שלישי) בדיון סוער על הצעת החוק של סגנית יו"ר הכנסת, ח"כ לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית), שמטרתה לאפשר גם למשטרה לפתוח בחקירה בעבירות של הסתה לטרור, ולא רק לפרקליטות כפי שנהוג כיום.

הדיון לווה באלפי הסתייגויות שהוגשו על ידי סיעות האופוזיציה, בניסיון לעכב את קידום החוק. לפי יוזמת ההצעה, סמכויות האכיפה יורחבו כך שהמשטרה תוכל לפעול מיידית גם במקרים של הסתה חמורה ברשתות החברתיות, ללא צורך באישור מוקדם מפרקליט המדינה.

ח"כ סון הר-מלך טענה בדיון כי מדובר במהלך חיוני: "ההסתה ברשתות הפכה למנוע של טרור. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעמוד מנגד בזמן שמילים מסיתות הופכות למעשי רצח. החוק הזה יחזק את ההרתעה ויציל חיים".

בעוצמה יהודית מתחו ביקורת חריפה על התנהלות סיעת כחול לבן, ובמיוחד על הצבעותיה של ח"כ יעל רון בן משה, שהצביעה שוב ושוב נגד הסתייגויות החוק. לדבריהם, היא עשתה זאת "יד ביד עם ח"כ עופר כסיף (חד"ש-תע"ל) וח"כ גלעד קריב (הדמוקרטים)".

במפלגה נמסר: "בכחול לבן שוב חושפים את פרצופם האמיתי – מדברים על ממלכתיות, אבל בפועל מצביעים יחד עם עופר כסיף נגד ביטחון אזרחי ישראל. בזמן שחיילים ואזרחים נרצחים מהסתה ברשת, כחול לבן מגנה על המסיתים. עוצמה יהודית תמשיך להיאבק על ביטחון אזרחי ישראל".

מנגד, באופוזיציה טוענים כי הצעת החוק מסוכנת לחופש הביטוי ועלולה לאפשר חקירות פוליטיות נגד אזרחים בשל עמדותיהם. לדבריהם, מדובר ב"ניסיון להעניק למשטרה כוח בלתי מידתי תחת מסווה של ביטחון".

בינתיים, הדיונים צפויים להימשך גם בימים הקרובים, כשבממשלה מקווים לגבש רוב לאישור החוק בקריאה ראשונה כבר בשבוע הבא.