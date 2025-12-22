ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את הצעת החוק של חה"כ אריאל קלנר להקמת ועדת חקירה לאומית לאירועי 7 באוקטובר. ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס לפני זמן קצר (שני) להקמתה של הוועדה, לדבריו מדובר "בועדה שוויונית בין אופוזיציה וקואליציה - היא הדרך הנכונה לברר את האמת״.

כזכור וכפי שדווח, על פי הצעת החוק להקמת הוועדה שתובא ביום רביעי להצבעה במליאת הכנסת בקריאה טרומית, הממשלה תשלוט בנושאי החקירה, ובין השאר תחקור את מערכת המשפט. בראש ועדת השרים יעמוד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

השר זאב אלקין היה היחיד שהצביע נגד, בשל התנגדותו לסעיף שלפיו אם לא תהיה הסכמה מצד האופוזיציה לבחירת הרכב חברי הוועדה, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הוא זה שיעשה זאת. החוק יעלה ביום רביעי לקריאה טרומית במליאת הכנסת.

ראש הממשלה התייחס כאמור לוועדה ואמר לפני זמן קצר בוידיאו שפרסם לציבור: ״אזרחי ישראל היקרים, ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת. זאת תהיה ועדה שוויונית לחקר אירועי ה-7 באוקטובר והנסיבות שהובילו אליהם".

"מדובר כאן", הסביר ראש הממשלה: "בוועדת חקירה בלתי תלויה, עם סמכויות מלאות, בדיוק כפי שנקבע בחוק ועדות החקירה. בניגוד לנטען, פוליטיקאים לא יהיו חברים בוועדה. הרכב החברים בוועדה ייקבע באופן שוויוני: חצי על ידי הקואליציה וחצי על ידי האופוזיציה. הוועדה תורכב ממומחים בביטחון, באקדמיה, במשפט, וגם הורים שכולים שישמשו כמשקיפים".

נתניהו הוסיף: "אני רוצה להבהיר כאן משהו: הממשלה יכולה הייתה להקים ועדת בדיקה ממשלתית, בהרכב שיקבע כולו על ידי הממשלה. אבל אני האמנתי שוועדה כזו הייתה זוכה לאמון של רק חלק מהציבור. באותה מידה, ועדת חקירה שההרכב שלה היה נקבע בלעדית על ידי השופט יצחק עמית, כפי שמציעה האופוזיציה, הייתה מקבלת רק חלק קטן מהציבור שמאמין בה".

"רוב הציבור", טען ראש הממשלה: "חד משמעית, תומך בוועדת חקירה שוויונית - ויש לכך סיבה טובה. אירוע חסר תקדים כמו ה-7 באוקטובר מחייב ועדת חקירה מיוחדת, ועדת לאומית רחבה, שתהיה מקובלת על רוב העם. זו תהיה ועדת חקירה שוויונית. לשום צד לא יהיה שום יתרון במינוי חברי הוועדה".

עוד אמר נתניהו: "לאחר האסון הגדול בתולדותינו, אנחנו פועלים בדיוק כפי שפעלה ארה"ב אחר האסון הגדול ביותר בתולדות אמריקה. אחרי הפיגוע במגדלי התאומים ב-11 בספטמבר, הנשיא בוש חוקק אז חוק מיוחד שהקים ועדת חקירה מיוחדת. ומה הייתה הוועדה הזאת - ועדה שוויונית בין שני צידי המתרס הפוליטי".

"איש", הסביר נתניהו: "לא קבל אז על "הטייה פוליטית", ואני חייב להגיד שהמסקנות שלה קיבלו לגיטימציה רחבה, בדיוק מהסיבה הזאת. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אם באמת רוצים להגיע לאמת, אם באמת לא רוצים לאפשר טיוח, איך אפשר להתנגד לזה?!".

"אני אומר לאופוזיציה", אמר נתניהו: "אדרבה - תביאו איזה מומחים שאתם רוצים, תשאלו מה שאתם רוצים, תחקרו את מי שאתם רוצים - כולל אותי. המנדט של הוועדה וגבולות החקירה ייקבעו על ידי הממשלה. זה לא חדש, זה לא מיוחד, כך נהוג בכל ועדות החקירה מכל סוג שהוא. ולכן אין פה שום דבר מיוחד או שום דבר חריג. להיפך - זה הנוהל המקובל. ואני מבטיח לכם, כל הנושאים ייבדקו, ללא יוצא מן הכלל - המדיני, הביטחוני, המודיעיני, המשפטי – הכל".

לסיום אמר ראש הממשלה: "כינסתי היום צוות שרים לגיבוש החלופות להיקף החקירה, וההצעה תובא לאישור הממשלה. ואני משוכנע: ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת, ועדה שוויונית בין אופוזיציה וקואליציה - היא הדרך הנכונה לברר את האמת״.