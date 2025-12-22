ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (שני) את הצעת החוק של חה"כ אריאל קלנר להקמת ועדת חקירה לאומית לאירועי 7 באוקטובר. מכאן מתכנסת לראשונה ועדת השרים המיוחדת שהוקמה לדון במנדט ועדת החקירה.

על פי הצעת החוק להקמת הוועדה שתובא ביום רביעי להצבעה במליאת הכנסת בקריאה טרומית, הממשלה תשלוט בנושאי החקירה, ובין השאר תחקור את מערכת המשפט. בראש ועדת השרים יעמוד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

השר זאב אלקין היה היחיד שהצביע נגד, בשל התנגדותו לסעיף שלפיו אם לא תהיה הסכמה מצד האופוזיציה לבחירת הרכב חברי הוועדה, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הוא זה שיעשה זאת. החוק יעלה ביום רביעי לקריאה טרומית במליאת הכנסת.

וכך נשמע הדיון בוועדת השרים לחקיקה על ועדת החקירה שהוצעה:

השר זאב אלקין: "בנוסח החוק המוצע יש כשל אחד שעוד לא ברור לי איך אפשר להתגבר עליו - וזה הסעיף של ה"בדיעבד". זאת אומרת שאם התהליך נכשל בכל המתכונות שנבנו שם, יושב ראש הכנסת הוא זה שבסוף ממנה את חברי הוועדה. אי אפשר להתעלם מכך שיו"ר הכנסת הוא דמות פוליטית ביום-יום לא פחות מהממשלה".

לדברי אלקין: "אפשר להקים ועדת בדיקה ממשלתית וגם זה נותן בדיוק אותה תוצאה. אני חושש מאוד שבסוף הסעיף שנוצר כאופציה בדיעבד יהיה הסעיף היחידי הפעיל במצב העניינים הנוכחי. התוצאה היא שאנחנו מייצרים מנגנון מסורבל. הסעיף הזה מאוד מאוד בעייתי".

השר שיקלי הגיב: "לא חייב חוק חדש, אלא תיקון לחוק הקיים שיכלול מודל פריטטי להמשך, להערה של אלקין - מה עושים בעצם אם האופוזיציה לא תשתף פעולה באופן גורף, אם חברי האופוזיציה יחליטו לא לשתף פעולה, בעיה שלהם, אבל חשוב שנדע שהצענו".

השרה סילמן אמרה: "שופטי עליון שמתנהל כמו פיראט משפטי, לאור פרשת הפצ"רית, רואים שהידיים של מערכת המשפט עמוק גם במערכת הביטחון לאורך שנים כבר. יש פה פגיעה חמורה בביטחון במדינה. מערכת המשפט חייבת להיחקר ראשונה".

מזכיר הממשלה יוסי פוקס השווה את הטבח לאסון התאומים ואמר: "7.10 זה אירוע יוצא דופן שלא נראה בישראל, ולכן יש פה צורך בדומה לחקירות אירוע 9.11 צריך להתייחס לזה כאירוע ייחודי וגם לבנות ועדה ייחודית שתענה על הצורך של חקירה הכי רחבה ויסודית שיש. זה הכרחי בדמוקרטיה".