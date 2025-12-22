אלי פלדשטיין, לשעבר דובר ראש הממשלה, הציג הערב (שני) לראשונה את גרסתו בפרשת הדלפת המסמכים הסודיים שבה הוא נאשם, ובפרשת קטרגייט, בריאיון ל"כאן חדשות".

פלדשטיין פותח בתיאור שיחה בהולה שנערכה באישון לילה, בחניון מינוס 4 של הקריה, שאליה זומן על ידי ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן.

לדבריו, ברוורמן פנה אליו לאחר שהבין כי מתנהלת חקירה רגישה במחלקת ביטחון מידע בצה״ל – חקירה שעלולה, להבנתו, להגיע עד לשכת ראש הממשלה. במהלך השיחה, כך מספר פלדשטיין, אמר לו ברוורמן כי ביכולתו "לכבות את זה" ואף לשבש את החקירה.

לדברי פלדשטיין, ברוורמן שאל אותו האם הוא מכיר גורמים המעורבים בפרשה, הציג בפניו שמות של נחקרים עתידיים וביקש לדעת אם יש להם קשר אליו, או ללשכה.

פלדשטיין שיתף בכך את יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך - שאותו כינה "הבוס שלי" - באותה פגישה לילית, "כמו ששיתפתי אותו בכל דבר", לדבריו. "אמרתי לו שראש הסגל אמר לי שיש חקירה של מחב"ם. צחי ידע שיש אירוע של חקירה בתוך צה"ל, שמגיעה עד לשכת ראש הממשלה. הוא בוחר לפגוש אותי, באישון לילה, בחניון בקריה".

לימים, כשנעצר בפרשת המסמך המסווג שנשלח ל'בילד', טוען פלדשטיין, שהבין את הקשר לאותה שיחה לילית בחניון מינוס ארבע בקריה בתל אביב.

לגבי פרשת קטארגייט פלדשטיין סיפר על דרישתו של שרוליק איינהורן, יועץ לשעבר בלשכת ראש הממשלה שיוציא חשבונית לגיל בירגר, אדם שלא הכיר קודם לכן, ועל כך שלא ידע שבירגר הוא שליח של ג’יי פוטליק, שפועל מטעם קטאר. "לא ידעתי שאני מקבל כסף מהקטארים… הייתי טמבל ותמים", הצהיר פלדשטיין, וטען שלא שאל שאלות מחשש לאבד את מקום עבודתו – אותו ראה כפסגת הקריירה שלו.

"למחוק את שאלת האחריות"

בהמשך הריאיון תיאר פלדשטיין כי המשימה הראשונה והגדולה ביותר שהוטלה עליו לאחר השבעה באוקטובר הייתה "למחוק את שאלת האחריות מהשיח הציבורי סביב ראש הממשלה".

"הוא (נתניהו) מסתכל עליי ושואל אותי על מה מדברים בחדשות? האם עדיין מדברים על אחריות? … והוא נותן לי משימה – תחשוב מה עושים עם זה", תיאר פלדשטיין את היום שאחרי השבעה באוקטובר. "אמרו לי להוציא את המילה אחריות מהלקסיקון ולנסח משהו בלי המילה אחריות, היא לא תיכנס”.

פלדשטיין מתאר מה קרה ברגע שבו הוצג בפני ראש הממשלה הסרטון הראשון של חטופה שפרסם חמאס בראשית המלחמה (הסרטון של מיה שם הפצועה): "אני נמצא ליד נתניהו כשמראים לו את זה (את הסרטון), הוא מעיף את הפלאפון ולא רוצה לראות. הרגשתי נורא". על תפיסתו של נתניהו ביחס לשחרור החטופים אומר פלדשטיין: "הרצון של נתניהו להשמיד את חמאס ולנצח במלחמה גדול יותר וחזק יותר".

על השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר ועל שר האוצר, בצלאל סמוטריץ’, אומר פלדשטיין: "הוא (נתניהו) בז להם, וברוב הפעמים הוא חושב שהם מדברים שטויות. המצב הזה שבו מייצרים כפל דיונים רק כדי לתת להם תחושה שהם חלק ממשהו – מספר את הסיפור לבד".

התגובות לריאיון

לשכת ראש הממשלה מסרה בתגובה לריאיון של פלדשטיין כי "מדובר במסכת ארוכה של טענות שקריות וממוחזרות, הנשענות כולן על עדות של אדם בעל אינטרסים אישיים ברורים, שמנסה להסיט אחריות מעצמו באמצעות הכפשה שיטתית של ראש הממשלה וסביבתו. ראש הממשלה מעולם לא נתן הוראה להדליף מידע מסווג לפלדשטיין - לא בצורה ישירה ולא בצורה עקיפה. הוא לא אישר עקיפת צנזורה, לא ניהל ולא הכיר שום מנגנון תשלום שכר חיצוני, ולא היה שותף לשום מהלך בלתי חוקי".

"תוכן השיחות עם פלדשטיין המיוחסות לראש הממשלה בדויות לחלוטין. ראש הממשלה דוחה כל ניסיון לייחס לו מניעים זרים, שיקולים פסולים או פעולות בלתי חוקיות. בהתייחסות ליונתן אוריך: בית המשפט כבר קבע ש-'קטארפייק' היא עלילה שאין בה שום עבירה ובעצם התברר שהיא הומצאה ושימשה להכפשה אישית ופוליטית. אחרי חודשים של רדיפה של הפרקליטות והשב"כ נגד פלדשטיין אין פלא שהוא מוכן להגיד כל מה שהשמאל חפץ בו, כולל להעליל עלילות שווא נגד ראש הממשלה".

ראש הסגל צחי ברוורמן מסר בתגובה: "פלדשטיין משקר ובודה מעשיות שלא היו ולא נבראו. הטענה של פלדשטיין על הצעה של ראש הסגל להתערב או להשפיע על החקירה היא עוד המצאה שקרית שלו. לראש הסגל אין, ולא יכולה להיות השפעה על חקירות מתנהלות. לפלדשטיין הוצע לשמש כדובר. לצורך כך נשלח לבדיקת התאמה ביטחונית שבה נכשל ומועמדותו נפסלה מיד".

ישראל איינהורן מסר בתגובה באמצעות עורך הדין ליאור אפשטיין: "מרשי דוחה מכל וכל את השקרים העולים מדבריו של אלי פלדשטיין. שרוליק איינהורן ואלי פלדשטיין עבדו עם ג'יי פוטליק בקמפיין הסברה לקטאר בישראל. הטענות בדבר סידורי תשלום, חשבוניות או תיווך להעסקה בלשכת ראש הממשלה הן שקר. פלדשטיין פעל כיועץ עצמאי בחשבונית".