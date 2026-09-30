טהרן בזעם: איראן מאיימת על האמירויות בעקבות ביקור נתניהו

משרד החוץ של הרפובליקה האסלאמית של איראן פרסם הודעה חריפה בעקבות ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באיחוד האמירויות. בהודעה הרשמית, גינתה טהרן את המהלך הדיפלומטי ושיגרה אזהרה ישירה למדינות המפרץ והאזור מפני מה שהוגדר כ"השלכות מסוכנות מאוד" של הנוכחות הישראלית.

הביקור החשאי של נתניהו באמירויות התקיים ביום ראשון האחרון, כאשר הוא נועד עם נשיא האמירויות מוחמד בן זאיד. בפגישה השתתפו בכירי מערכת הביטחון הישראלית, ובכללם ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני. על פי דיווחים, במפגש נכחו נציגים מעשר מדינות, ביניהן סעודיה, ארצות הברית, מרוקו, כווית, בחריין, לוב, עומאן ומצרים.

בהודעה הרשמית שפרסם משרד החוץ האיראני, פנו בטהרן ישירות למדינות האזור בקריאה להיזהר מהתהדקות היחסים עם ישראל. "אין ספק, לנוכח העוינות והשנאה המוכחות של המשטר הציוני כלפי איראן ומדינות נוספות באזור, וכן האיומים החוזרים ונשנים שלו נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, שעל כל מדינות האזור לגלות ערנות באשר להשלכות של נוכחות כזו", נמסר בהודעה.

התגובה האיראנית מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בין טהרן לבין מדינות המפרץ שהתקרבו לישראל בשנים האחרונות. איחוד האמירויות חתם על הסכמי אברהם עם ישראל בשנת 2020, והיחסים בין שתי המדינות התהדקו מאז באופן משמעתי בתחומי הכלכלה, הביטחון והדיפלומטיה.

במקביל לתגובה האיראנית, נמשכת הפעילות הדיפלומטית הישראלית באזור. על פי דיווחים, הפגישה באמירויות התקיימה בשני שלבים - בשלב הראשון נפגשו נתניהו ובן זאיד עם נציגי ישראל והאמירויות בלבד, ורק בהמשך הצטרפו נציגי שאר המדינות לחלק המורחב של הפגישה.