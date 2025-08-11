כ"ץ לחמינאי: "תרים מבט לשמיים – זמזום המוות מחכה לך"

ברקע כרזה איראנית המאיימת על בכירי מערכת הביטחון והמדינה בישראל, שר הביטחון ישראל כ"ץ שיגר היום (ראשון) אזהרה חריפה למנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי.

סוכנות "סאברין ניוז", המזוהה עם הציר הפרו־איראני, פרסמה ביממה האחרונה גרפיקה ובה רשימת שמות ותמונות של בכירים במערכת המדינית והביטחונית בישראל, תחת הכותרת "יעדים לחיסול".

ברשימה הופיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל אייל זמיר והרב הצבאי הראשי של צה"ל תת־אלוף אייל קרים, לצד בכירים נוספים. הפרסום לווה באיומים מרומזים המיועדים לדרג המדיני והצבאי הבכיר בישראל.

בישראל הזכירו כי פרסומים מסוג זה אינם זרים לזירה הביטחונית – ואף שימשו את ישראל בעבר במסגרת המערכה מול הציר האיראני. דוגמאות לכך ניתן למצוא בפרסומים ישראליים על שרשרת הפיקוד בעזה, החל מיחיא סינוואר וכלה במפקדי הגדודים בשטח, פרסומים שלרוב קדמו לפגיעה ממוקדת במטרות.

שר הביטחון כ"ץ שיגר מסר תקיף בתגובה לאיומים, כשהוא פונה ישירות למנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי: "אני מציע לדיקטטור האיראני שכשהוא יוצא מהבונקר – שירים מידי פעם מבט לשמיים ויקשיב לכל זמזום. משתתפי 'חתונה אדומה' מחכים לו שם".

העימות המתלהט בזירה הפסיכולוגית והתקשורתית מצביע על החרפת המלחמה התודעתית בין הצדדים – כששני המחנות משדרים מסרים של הרתעה, איומים ונכונות להסלמה.