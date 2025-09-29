הדיון בכנסת חשף: כך נפגעת תדמית ישראל בזירה הבינלאומית

כשלון ההסברה הישראלי: ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה התכנסה היום (שני) לדיון שעסק בבידודה המדיני של ישראל בעקבות מלחמת חרבות ברזל, וברקע המשך הלחימה ברצועת עזה.

ד"ר אורי רזניק, רח"ט מדיניות חוץ במל"ל אמר בדיון כי "צריך שלזכור היחסים שלנו עם המדינה הכי חשובה במערכת הם אולי הטובים מאי פעם. אכן, בכלל הזירה המדינית יש משבר, יש הרבה גורמים וסיבות. יש קמפיין דה לגיטימציה ממומן ומכוון. הקמפיין הזה הוא מהלך משלים למהלך אסטרטגי, שנועד למנוע מישראל את היכולת להגן על עצמה".

לדבריו: "התשובה לכך היא ארכיטקטורה אזורית חדשה שמבוססת על הסרת האיום הצבאי ששורשו באיראן ושלוחותיה. אנחנו משלמים מחיר מדיני על המהלכים לפרק את הציר צבאית. צריך לעשות יותר בהסברה אבל מה שלא יהיה בזירה הזו, אם לא נטפל בבעיה האסטרטגית של הכרעת הציר, אז זה לא יעזור".

יו"ר הוועדה, ח"כ טור פז, הוסיף: "אני חייב למחות על אי הגעתו של משרד החוץ לדיון שעוסק ביחסי החוץ של ישראל. אנחנו מתקיימים בין היתר בזכות מערכות היחסים עם העולם. בריחה לאמירות כמו "כולם שונאים אותנו" שגויה. מילא אלו ששונאים אותנו - שונאים אותנו יותר, אבל הידידות שלנו בעולם, אלו שהגנו עלינו - אותן אנחנו הולכים ומאבדים. אף אחד לא אוהב ביקורת ונראה שהממשלה הזו יותר מאחרות".

הח"כ מהאופוזיציה המשיך וטען כי "הבית הזה מוציא הצהרות מזיקות שלמזלנו אין קשר בינם לבין המציאות - אבל הנזק נעשה. כשהשר לביטחון לאומי אומר לשוטרים נקים לכם וילות בעזה ושר האוצר אומר "בוננזה של נדלן" אנחנו יודעים שהם מחרטטים אבל בעולם מצטטים את האמירות האלה. כל שטות שנאמרת מצוטטת בעולם והופכת לנשק".

מנכ"ל משרד התרבות והספורט כפיר כהן אמר בדיון כי "השר מיקי זוהר מייחס לנושא חשיבות עליונה. כל סיפור עולם הספורט הוא מורכב, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים מכיוון שברגע שמזהים התערבות שלנו, של הממשלה, של המדינה, אנחנו נכנסים למקום בעייתי. נכון להיום עדיין לא הוחרמנו משום מקום, למעט מקרה נקודתי של תחרות אופניים באיטליה".